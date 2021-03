Kıbrıs Developments’ten yine bir ilk

Kıbrıs Developments’in prestij projelerinden Natura’nın anahtar ve tapu teslimi ‘phygital’ bir etkinlikle gerçekleşti

Yenilikçi, çevreci, kültürel yaklaşımları ve uyguladığı uluslararası standartlar ile ülkemizin gayrimenkul sektörüne öncülük eden Kıbrıs Developments, yine eşsiz bir etkinlik düzenledi. Kıbrıs Developments’in prestij projelerinden Natura Cyprus, pandemi sürecinde yaşanan tüm kısıtlamalara rağmen tapu ve anahtar teslimlerini gerçekleştirdi. Natura’da anahtar ve tapu teslimi, mesafeleri aradan kaldıran phygital; yani fiziki ve online ortamın harmanlandığı bir etkinlikle gerçekleştirildi. Natura’nın hali hazırda KKTC’de olan konut sahiplerinin fiziki olarak katıldığı etkinliğe, İsveç, Norveç, Almanya, Kazakistan, Türkiye ve Rusya’da bulunan konut sahipleri online olarak katıldı, aynı zamanda yasal temsilcileri tarafından fiziki olarak etkinlikte temsil edildi. Facebook üzerinden canlı yayınlanan etkinliğin moderasyonu Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim tarafından yapıldı. Phygital anahtar ve tapu teslimi etkinliğinin yönetimi ise PRIsland Communications tarafından gerçekleştirildi. Canlı olarak yayınlanan ‘phygital’ etkinlik kapsamında tüm siteye internet kurulumu yapıldı. Geniş bir prodüksiyon ekibinin görev aldığı etkinlikte Kıbrıs Developments satış temsilcileri her blok önünde konutların sahiplerine anahtar ve tapu teslimlerini yaptı, aynı zamanda nazardan korunmaları için zeytin dalları ile birlikte hoş geldin hediyelerini takdim ederek şampanya ikramında bulundu. Anahtar ve tapu teslimi etkinliğine gerek online, gerekse fiziki olarak katılan konut sahipleri, Kıbrıs Developments’i tercih ederek çok doğru bir karar verdiklerini, her aşamada gördükleri ilgiden, yaklaşımdan ve profesyonellikten son derece memnun olduklarını vurguladılar. Kıbrıs Developments’in verdiği sözün arkasında duran, güvenilir bir şirket olmasının yanı sıra gerçek kaliteyi sunduğunu dile getiren konut sahipleri, teknoloji desteği ile böylesi yaratıcı ve benzersiz bir etkinlik hayata geçirildiğini belirterek tebriklerini ilettiler.



Canlı olarak yayınlanan ve 2 saat süren etkinlik boyunca oldukça başarılı moderatörlük yapan Harper Özbirim, gerek ülkemizde, gerekse dünyada böylesi bir etkinliğin daha önce gerçekleşmediğini, yine bir ilki başarmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, müşterilerinin de son derece memnun kaldığını dile getirdi. Özbirim, “Artık Natura’da hayat başladı. Kıbrıs Developments’in zamanında anahtar ve tapu teslimi geleneğini, pandeminin getirdiği tüm olumsuz koşullara rağmen Natura’da da sürdürdük. Ayrıca, Natura’da iç mekan tasarımlarında sunduğumuz modern, Akdeniz ve Nordik esintilere sahip 3 farklı yaklaşım seçeneğinin yanı sıra müşterilerimizden gelen ek talepleri de geri çevirmedik, böylelikle sitede bulunan toplam 68 konutun 61’ini kişiye özel tasarlamış olduk” dedi.



Teknolojinin hayatın her alanında yaygınlaşması ile birlikte özellikle pandemi döneminin başından itibaren teknoloji kullanımını şirket bünyesinde daha da üst seviyeye taşıdıklarını vurgulayan Özbirim, “Bu süreçte gerek acentelerimiz kanalıyla gerekse doğrudan bize ulaşan müşteriler için satış ve satış sonrası faaliyetlerimizi online sunumlar ve online toplantılar ile yürüttük. Evinin ne aşamada olduğunu merak eden müşterilerimize aylık raporlarla birlikte konutlarının fotoğraflarını ve videolarını da gönderdik. Zaman zaman ise görüntülü Zoom toplantıları yaparak montaj süreçleriyle ilgili güncel durumları ev sahiplerine kendi evlerinden aktardık. Geçtiğimiz Temmuz ayında da yine Natura’da villa tipi konutların örnek ev olarak tanıtımı için aynı anda hem dijital platformlardan canlı yayın yapmış, hem de fiziki olarak seçkin davetlilerin katılımı ile iki günlük özel bir lansman gerçekleştirmiştik” şekinde konuştu.



Etkinlik sonunda Natura'da ortak yüzme havuzu başında toplanan Kıbrıs Developments ekibi, her bir konut için beyaz balonlar uçurarak projenin tamamlanmasını kutladı.



Konut sektöründe ödüllü prestij projeler hayata geçiren Kıbrıs Developments’in yapı kalitesi açısından bu zamana kadarki en nitelikli projesi olan Natura’da 11’i müstakil villa, 57 tanesi de yarı müstakil konut olmak üzere toplamda 68 konut yer alıyor. Natura projesinde zengin sosyal aktivite imkanları arasında SPA, spor salonu, vitamin bar, jakuzi, çocuk ve yetişkin yüzme havuzları ile kapalı yüzme havuzu da bulunuyor.



Yeni proje çok yakında

Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim bir sonraki projelerinin bahar aylarında duyurmayı hedeflediklerini söyleyerek, yine benzersiz bir proje olacağını belirtti.



Natura Cyprus projesinden detaylar

Girne’ye bağlı Alsancak kent merkezinde plajlara yürüyüş mesafesinde ve Kıbrıs Town Houses projesine komşu olarak Alsancak Milli Park’ın hemen yanındaki konumuyla, dağ, deniz, orman ve gökyüzü dörtlüsünün en yakın dostu olmaya aday. Akdeniz’in mimarisinin ve cömert doğasının en güzel örneklerinden ilham alınarak geliştirilen Natura evlerinin etrafından ayrışmayacak kadar doğal olması, dış mekanlarda vakit geçirmeyi de daha zevkli kılacak şekilde tasarlandı. Eşsiz mimarisi, iç mekanların anatomisi, renkleri, açık alanları ve pergolaları sayesinde Kıbrıs'ın özüyle organik bir bağ kurulmasına özen gösterildi. Sosyal alanlar, balkonlar, bahçeler ve panoromik manzaralı teraslar ile birlikte bölgedeki güçlü doğa elementleri ile kurulacak bağın daha güçlü olması hedeflendi.

Natura projesi lokasyon olarak Kıbrıs Town Houses ile aynı avantajlara sahip. İki projenin kesişim noktasında Köy Meydanı ve son zamanların popüler mekanlarından biri haline gelen Gave bulunuyor. Ayrıca Alsancak Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda Natura’dan Alsancak Milli Park’a bir kamu yolu geçiyor olacak. Site sakinleri araçla değil yürüyerek parka, parktan sonrada halk plajına geçiş sağlayabilecek. Proje aynı zamanda şehre 9 kilometre, tüm temel faaliyetlere 10 dakikalık kısa yürüyüş, 5 dakikalık araç sürüş mesafesinde bulunuyor.