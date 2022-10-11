KHYD yararına “Gönülden Gönüle Şarkılarla Türkülerle Şiir Gecesi”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yararına 22 Ekim’de saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde “Gönülden Gönüle Şarkılarla Türkülerle Şiir Gecesi” gerçekleştirilecek.



Etkinliği düzenleyen Şeniz Akşahinler tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlik biletleri 50 TL’ye Deniz Plazalardan temin edilebilecek.



Türkiye’den ve Kıbrıs’tan sanatçıların yer alacağı etkinliğin geliri KHYD’ye bağışlanacak.