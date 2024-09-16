Keman ustası, eğitimci ve sanatçı Dr. Ilias Abdullin’in 50’inci sanat yılını “saygı konseri” ile kutlanacak!

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da 28 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.30’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan “Dr. Ilias Abdullin Sanatta 50. Gurur Yılı Benefis Konseri” Azerbaycan, Japonya, Kırım, KKTC, Nijerya, Rusya, Tataristan ve Türkiye’den 11 sanatçıyı Kıbrıs’la buluşturacak

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi olan keman ustası, eğitimci ve sanatçı Dr. Ilias Abdullin, sanat hayatındaki 50’inci yılını görkemli bir konserle kutlamaya hazırlanıyor. 28 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirilecek olan “Dr. Ilias Abdullin Sanatta 50. Gurur Yılı Benefis Konseri”, sekiz farklı ülkeden gelen seçkin sanatçıları bir araya getiriyor.

Yarım asırlık sanat hayatı boyunca müziğiyle birçok kalbe dokunan Dr. Ilias Abdullin, sınırları aşan melodileriyle kültürler arasında köprü kurdu. 50’inci sanat yılını kutlayan Dr. Ilias Abdullin, dünyanın pek çok ülkesinden sanatçıyı Kuzey Kıbrıs’ta buluşturacak. Azerbaycan, Japonya, Kırım, KKTC, Nijerya, Rusya, Tataristan ve Türkiye’den gelen ünlü isimler sahnede Dr. Ilias Abdullin’in zengin müzikal mirasını onurlandıracak. Yıldızlar geçidini aratmayacak olan konser, ücretsiz olarak herkese açık olarak gerçekleştirilecek.

8 ülkeden 11 sanatçı Dr. Ilias Abdullin için Kıbrıs’ta buluşacak!

Farklı ülkelerden gelen sanatçılar, müziğin evrensel dili ile birleşerek sahnede unutulmaz bir performansa imza atacak. Konserde; Azerbaycan Devlet Akademik Müzik Tiyatrosu Direktörü Aligismet Lalaev, Müzikal Tiyatro Oyuncuları Ulviya Eliyeva ve Samedzade Hsiev katılacak. Japonya’da seslendirme kariyerinin yanı sıra müzik alanında da önemli başarılara imza atan Koichi Yashida, Kırım’dan caz gitaristi Enver Izmaylov, Nijerya’dan Annie Mo ve Azerbaycanlı bale sanatçısı Ilona Sementsova performans sergileyecek. Etkinlikte ayrıca; Tataristan’dan Liliya Bukeeva, Moskova’dan Peter Mekayev performansları ile göz dolduracak. Dr. Ilias Abdullin’in KKTC’de yaşayan öğrencileri Edgar Soselia ve Amir Hıjazi da sahne alacak.

Dr. Ilias Abdullin kimdir?

1954’te Azerbaycan’da doğan Dr. Ilias Abdullin, müziğe 7 yaşında keman eğitimi alarak başladı. Azerbaycan Devlet Konservatuarı’ndan mezun olan Dr. Abdullin, uzun süre Müzikal Tiyatro Orkestrası’nda konzertmeister ve Oda Orkestrası şefi olarak çalıştı. Tataristan’da Güzel Sanatlar Lisesi’nde keman öğretmenliği yapan sanatçı, bir çok başarılı konser verdi. 2002’de KKTC’ye yerleşen Dr. Ilias Abdullin, Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nde Keman dersleri vererek Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Dr. Abdullin, aynı zamanda fakültenin kültürel faaliyetlerin koordinatörlüğünü de yürütüyor.

2008’de Expromte Trio ile sahneye çıkmaya başlayan Dr. Ilias Abdullin, 2015’te Türk halkının etnik müziklerini içeren ‘Kıbrısta Buluştuk’ isimli bir albüm çalışması yaptı. 2016’da farklı ülke ve çağlardan bestecilerin klasik eserlerinden oluşan ‘Wandering’ isimli bir solo albüm yapan Dr. Abdullin, 2017 yılında ise popüler keman bestelerinden oluşan bir solo albüm olan ‘Feelings’i kaydetti.