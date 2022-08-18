KAYAD “Kadın Ticaretini Gör” adlı fotoğraf yarışması düzenliyor

KAYAD’tan yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren eser kabulüne başlandığı ve 30 Ağustos Salı gününe kadar başvuru kabul edileceği kaydedilirken, yarışmada birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye ise 2 bin TL ödül verilecek



KAYAD’tan yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren eser kabulüne başlandığı ve 30 Ağustos Salı gününe kadar başvuru kabul edileceği kaydedildi.

Yarışmada birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye ise 2 bin TL ödül verilecek.

Seçici kurul fotoğraf sanatçısı Mehmet Gökyiğit, Görsel İletişim tasarımcısı Senih Çavuşoğlu, KAYAD Başkanı Meral Akıncı ve Pazarlama Grup Müdürü Ali İhsan Bayar'dan oluşacak.

Açıklamada, yarışmada dünyanın en büyük insan hakkı ihlallerinden birini oluşturan insan ticaretine ve özellikle Kıbrıs’ın kuzeyinde kadınların yaşadığı modern kölelik koşullarına farkındalık yaratma hedeflendiği kaydedildi.

Yarışmanın ayrıca, dijital Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafı da içeren tek bir kategoriden oluştuğu belirtildi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden, amatör veya profesyonel, 18 yaş üstü herkesin, yarışmaya fotoğraf gönderebileceği belirtilen açıklamada, yarışmaya katılımın ücretsiz olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca yarışmaya gönderilecek eserlerin, CD veya USB belleğe kaydedilerek son başvuru tarihine kadar KAYAD’ın Okullar yolu no:70, Daire:1/Kat:1 Küçük Kaymaklı – Lefkoşa adresine elden ulaştırılması gerektiği belirtildi.

Fotoğraflarını elden ulaştıramayan katılımcıların ise, “We transfer” programı ile de fotoğraflarını son başvuru tarihine kadar

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), “Görmezden Gelme” proje etkinliği çerçevesinde, “Kadın Ticaretini Gör” adlı fotoğraf yarışması düzenliyor.KAYAD’tan yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren eser kabulüne başlandığı ve 30 Ağustos Salı gününe kadar başvuru kabul edileceği kaydedildi.Yarışmada birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye ise 2 bin TL ödül verilecek.Seçici kurul fotoğraf sanatçısı Mehmet Gökyiğit, Görsel İletişim tasarımcısı Senih Çavuşoğlu, KAYAD Başkanı Meral Akıncı ve Pazarlama Grup Müdürü Ali İhsan Bayar'dan oluşacak.Açıklamada, yarışmada dünyanın en büyük insan hakkı ihlallerinden birini oluşturan insan ticaretine ve özellikle Kıbrıs’ın kuzeyinde kadınların yaşadığı modern kölelik koşullarına farkındalık yaratma hedeflendiği kaydedildi.Yarışmanın ayrıca, dijital Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafı da içeren tek bir kategoriden oluştuğu belirtildi.Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden, amatör veya profesyonel, 18 yaş üstü herkesin, yarışmaya fotoğraf gönderebileceği belirtilen açıklamada, yarışmaya katılımın ücretsiz olduğu kaydedildi.Açıklamada ayrıca yarışmaya gönderilecek eserlerin, CD veya USB belleğe kaydedilerek son başvuru tarihine kadar KAYAD’ın Okullar yolu no:70, Daire:1/Kat:1 Küçük Kaymaklı – Lefkoşa adresine elden ulaştırılması gerektiği belirtildi.Fotoğraflarını elden ulaştıramayan katılımcıların ise, “We transfer” programı ile de fotoğraflarını son başvuru tarihine kadar [email protected] mail adresine gönderebilecekleri kaydedildi.