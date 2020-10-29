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Karmi’nin eşsiz manzarasında yoğa yaptılar

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Yogisa Stüdyo etkinliklerine devam ediyor, Pazar günü Karmi köyünde gerçekleşen yoga Workshop’u yoga severleri bir araya getirdi.

Karmi’nin eşsiz manzarasında yoğa yaptılar
 
 
 
Sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlik Sadiye, Güler ve Emi ile önce yoga ve meditasyon yapıldı, ardından eşsiz Karmi köyü manzarası eşliğinde kahvaltı ile devam edilerek, köy gezintisi ile sonlandı.
Yoga eğitmeni Sadiye, içinden geçtiğimiz bu zor zamanlarda , herkesin huzurlu , dengeli, anlayışlı ve daha sağlıklı olması gerektiğini  vurgulayarak , Yoganın bu süreçte katkısının çok büyük olacağını belirtti . Ve herkesi YOGİSA Stüdyo’da yoga yapmaya davet etti.

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