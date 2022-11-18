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Karma evlilik mağdurları yarın güney Lefkoşa’da eylem yapacak

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Karma evlilik mağdurları yarın güney Lefkoşa’da eylem yapacak

Sadece bir tarafın "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşı olduğu evliliklerden doğan çocukların, "Kıbrıs Cumhuriyeti" ve dolayısıyla Avrupa Birliği vatandaşlığı alamaması üzerine çeşitli davalar açan ve örgütlenen karma evlilik mağdurları, yarın güney Lefkoşa’da eylem yapacak.

Verilen bilgiye göre, eylem yarın saat 09.30’da Ledra Palace’ta toplanılmasıyla başlayacak ve güneye geçilerek İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması okunmasıyla devam edecek.

Eyleme, adanın kuzeyinden ve güneyinden tüm karma evlilik mağdurları ve insan hakları savunucuları davet edildi. Ayrıca kuzeyden ve güneyden insan haklarına duyarlı, ırkçılık karşıtı örgütlerin desteği istendi.
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