Girne Belediyesi, Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na 100 fidan dikti





Girne Belediyesi, Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na çoğunluğu zeytin fidanı olan 100 fidan dikti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarıyla gelecek nesillere bir nefes imkanı sağlamak hedefindeyiz. Ağaçlandırma çalışmalarının yoğun bir katılım ile gerçekleşmesi, doğaya ve çevreye gösterilen duyarlılığı bir kez daha gözler önüne sermiştir ”dedi.

Güngördü, Girne Belediyesi’ne ait yeşil alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yaparken farkındalık yarattıklarını da dile getirdi.

