Karaman “KKTC, Kıbrıs Türkleri’nin hürriyet mücadelesinin eseridir”

Yazılı açıklamasına göre Karaman, “Türk Dünyası’nın 31. Yılında Yapılanlar, Yapılmayanlar, Yapılamayanlar ve Bundan Sonrasında Yapılması Gereken Stratejik Hamleler” in konuşulduğu seminerde yaptığı konuşmada 39’uncu yılını kutlamaya hazırlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türkleri’nin hürriyet mücadelesinin eseri olduğunu söyledi.

Türk devlet ve toplulukları arasındaki iş birliği ve diyaloğun geliştirilmesi yönündeki görüşlerini örneklerle paylaşan Karaman, Kıbrıs Türkleri’nin varoluş mücadelesi ile egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tescili zeminine oturtulan Kıbrıs politikasını anlattı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı KKTC’nin tanınması çağrısına değinen Karaman, Kıbrıs Türklerinin haksız bir şekilde, yıllardır ambargolarla çevrelenmiş bir hayat yaşadığına dikkati çekti.

15 Kasım 1983 yılında kurulan KKTC’nin yakında 39’uncu yılını kutlayacağını anımsatan Züleyha Karaman, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türklerinin hürriyet mücadelesinin eseridir. Bunca yıl yalnızlığa itilmek istendi. Bu yalnızlığı ancak kendi soydaşları sayesinde bertaraf edebilir. Yeni bir döneme girilen bu zamanda, kardeşlerinin desteği Kıbrıs Türkleri için daha da önemli” dedi.

-“Türk çınarı ulu ve köklü bir çınardır”

Züleyha Karaman, konuşmasında, “Türk çınarı ulu ve köklü bir çınardır. Meyvelerini dünyanın her yanından toplamak mümkündür. Uzun yıllar ayrı kalınmış olsa bile aynı çınarın köklü dalları olmanın bilinciyle gönüller, duygular ve verilen mücadele hep aynı. ‘Sen Türk olduğunu unutsan da düşmanın asla unutmaz’ diyen Elçibey’in bu sözlerini de kulağımıza küpe yapalım” diye konuştu.