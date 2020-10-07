Kar-İş ile Eğitim Bakanlığı öğrenci taşımacılığı için protokol imzaladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KAR-İŞ, 2020-21 Eğitim Öğretim Yılı öğrenci taşımacılığı protokolünü imzaladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nda imzalanan protokol öncesi konuşan KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu, taşımacılığın Koronavirüs sürecinden en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu, bu süreçte sektördeki birçok kişinin iflas noktasına geldiğini söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise KAR-İŞ emekçilerinin yıllardır bu ülkenin evlatlarını taşıdığını belirterek, teşekkür etti.

Ülkede 10 Mart’tan itibaren durma noktasına gelen taşımacılığın, sektör çalışanlarını zora soktuğunu hatırlatan Çavuşoğlu, tekerleklerin yeniden dönebilmesi için sektöre ellerinden gelen desteği verdiklerini belirtti.

Gelinen aşamada sıkıntıların aşılarak mutabakat aşamasına geldikleri KAR-İŞ’e 1 Kasım’a kadarki dönem için taban fiyatlara ek olarak yüzde 10 katkı yaptıklarını açıklayan Çavuşoğlu, 1 Kasım’dan sonraki dönem için imzalanacak yeni sözleşme ile de ülkede taşımacılığın devamlılığını sağlamak istediklerini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, hedeflerinin ülkede hem taşımacılığın hem de taşımacıların standartlarını yükseltmek olduğunun da altını çizdi.

Konuşmaların ardından, protokole imza konuldu.