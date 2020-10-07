Kar-İş ile Eğitim Bakanlığı öğrenci taşımacılığı için protokol imzaladı

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Kar-İş ile Eğitim Bakanlığı öğrenci taşımacılığı için protokol imzaladı

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Kar-İş ile Eğitim Bakanlığı öğrenci taşımacılığı için protokol imzaladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KAR-İŞ, 2020-21 Eğitim Öğretim Yılı öğrenci taşımacılığı protokolünü imzaladı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nda imzalanan protokol öncesi konuşan KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu, taşımacılığın Koronavirüs sürecinden en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu, bu süreçte sektördeki birçok kişinin iflas noktasına geldiğini söyledi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise KAR-İŞ emekçilerinin yıllardır bu ülkenin evlatlarını taşıdığını belirterek, teşekkür etti.
Ülkede 10 Mart’tan itibaren durma noktasına gelen taşımacılığın, sektör çalışanlarını zora soktuğunu hatırlatan Çavuşoğlu, tekerleklerin yeniden dönebilmesi için sektöre ellerinden gelen desteği verdiklerini belirtti.
Gelinen aşamada sıkıntıların aşılarak mutabakat aşamasına geldikleri KAR-İŞ’e 1 Kasım’a kadarki dönem için taban fiyatlara ek olarak yüzde 10 katkı yaptıklarını açıklayan Çavuşoğlu, 1 Kasım’dan sonraki dönem için imzalanacak yeni sözleşme ile de ülkede taşımacılığın devamlılığını sağlamak istediklerini vurguladı.
Bakan Çavuşoğlu, hedeflerinin ülkede hem taşımacılığın hem de taşımacıların standartlarını yükseltmek olduğunun da altını çizdi.
Konuşmaların ardından, protokole imza konuldu.

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Etiketler; #Nazım Çavuşoğlu #KAR-İŞ
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