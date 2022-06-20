Kantara öğrenci kampları için başvuru süreci başladı

Gençlik Dairesi 2022 Kantara Yaz Öğrenci Kampı’na katılım için çevrimiçi başvuru süreci başladı.
Gençlik Dairesi'nden yapılan duyuruda, 27 Haziran’da başlayacak kamplar için başvurunun www.kamp.genclik.gov.ct.tr üzerinden yapılabileceği belirtildi.
Duyuruda ayrıca Lider Eğitim Kampının tamamlandığı da kaydedildi.
Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Türkiye’den gelen eğitimcilerin de katılımıyla berilenen temel lider eğitim kurslarının da tamamlandığını, onlarca yeni lidere belgelerinin verildiğini söyledi.