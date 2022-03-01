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“Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması” düzenleniyor

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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı tarafından bu yıl 19’uncusu yapılacak, “Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması”, 5’inci kez Commercial Insurance’ın ana sponsorluğunda düzenlenecek ve yarışmadaki 2 konu “Düşlediğim Sağlıklı Yaşam” ve “Düşlediğim Çevre” olarak açıklandı

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“Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması” düzenleniyor

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, “Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması” düzenliyor. Çocuk ve gençlere yönelik yarışmaya son başvuru tarihi 25 Mart.

Salgın nedeniyle 2 yıldır yapılamayan yarışmaya anaokul, ilkokul, ortaokul, lise ve meslek lisesi öğrencileri katılabilecek.

Bu yıl 19’uncusu yapılacak, 5’inci kez Commercial Insurance’ın ana sponsorluğunda düzenlenecek yarışmadaki 2 konu “Düşlediğim Sağlıklı Yaşam” ve “Düşlediğim Çevre” olarak açıklandı.

Çocuklara ve gençlere, “Boyanızı, kağıdınızı alın ve kanserle savaş için ‘Düşlediğiniz Sağlıklı Yaşamı’ ve ‘Düşlediğiniz Çevreyi Çizin’” çağrısı yapan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın yarışmayla ilgili paylaştığı detaylar şöyle:

“Herhangi bir teknik veya malzemeyle yapılacak çalışmaların boyutu Anaokul ve İlkokul 1-2-3. sınıflar için A3 ve diğer tüm kategoriler için 50x70cm boyutunda olup çalışmanın daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir. Yarışma koşulları ile ilgili detaylı bilgiyi www.kemalsaracoglu.org adresinden bulabilir veya +90 (392) 227 0616-+90 (392) 227 0617 veya +90 (542) 850 8700-+90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşılabilir.

Çalışmalar ve yarışmaya katılan öğrencilerin isim listesi, 25 Mart 2022 tarihine kadar 20 Atatürk Meydanı mahkemeler karşısı, Lefkoşa adresindeki Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na teslim edilebilir.”

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