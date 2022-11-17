banner875
banner815
Yollarımızda bu şekilde malzeme taşımak akıl işi değil
Yollarımızda bu şekilde malzeme taşımak akıl işi değil
14 0
Cimnastikçiler büyülediler
Cimnastikçiler büyülediler
11 0
 
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi uyarısı
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi uyarısı
30 0
Kavşaklara aydınlatma lambaları konulmalı
Kavşaklara aydınlatma lambaları konulmalı
26 0
Teknecik’te yine yakıt bitti
Teknecik’te yine yakıt bitti
18 0
YDÜ ve Koopspor kayıpsız ilerliyor
YDÜ ve Koopspor kayıpsız ilerliyor
9 0
“Proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek”
“Proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek”
15 0
banner878

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden Evkaf’a teşekkür

banner476

banner825
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden Evkaf’a teşekkür
Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına düzenlenen “Gönülden Gönüle Türkülerle Şarkılarla Şiir Şöleni” geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.
Şölene maddi manevi destek sağlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni ziyarete gelen dernek yetkilileri Genel Müdür Prof. Dr. İbrahim Benter’e katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
Etkinlikten elde edilen tüm gelirin derneğe bağışlandığı ve bu sayede 70 hastaya ilaç alınabileceği haberi de verildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.