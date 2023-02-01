Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD)- Tulips yararına Türk Sanat Müziği Konseri verilecek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği- Tulips yararına “4 Şubat Dünya Kanser Günü” etkinlikleri kapsamında, Türk Sanat Müziği Konseri verilecek.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği- Tulips yararına “4 Şubat Dünya Kanser Günü” etkinlikleri kapsamında, Türk Sanat Müziği Konseri verilecek.



KHYD - Tulips’ten yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel himayelerinde verilecek konser, cuma günü saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (AKKM) yer alacak.

Konserde Bahar Gökhan ve TRT Ankara Radyosu Sanatçısı Bahadır Özüşen sahne alacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan KHYD - Tulips Başkanı Raziye Kocaismail, “50 TL bağış karşılığında vatandaşın Türk Sanat müziğine doyacağı güzel geceye müziksever ve yardımseverlerimizin katılımını bekliyoruz” dedi.

