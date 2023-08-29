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KAMUSEN onur gecesi düzenledi

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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), kamuda 25 yıl hizmet veren üyeleri için hizmet onur ve ödül gecesş düzenledi.

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KAMUSEN onur gecesi düzenledi
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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), kamuda

25 yıl hizmet veren üyeleri için hizmet onur ve ödül gecesş düzenledi.
 
KAMUSEN’den verilen bilgiye göre gecede, 80 üyeye hizmet onur ödülü verildi. Geceye Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.
 
KAMUSEN Başkanı Metin Atan etkinlikte yaptığı konuşmada, “Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Dile kolay 25 hizmet yılı… Bu hizmet yıllarında sevinç ve üzüntülerimiz oldu. 25 yılı onure etmek için sizlere bir gece düzenledik” dedi.
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