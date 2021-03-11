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Kamu sendikalarından bir ilk

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Kamu sendikalarından bir ilk
Kamuda örgütlü 4 sendika özel sektör çalışanlarına destek vermek amacıyla 15 Mart Pazartesi günü 2 saatlik genel grev yapacakları açıkladı.
KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan sendikalar adına yaptığı yazılı açıklamada, KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ ve GÜÇ-SEN olarak pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında genel grev ve saat 11.00’de Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacaklarını kaydetti.
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