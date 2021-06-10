Kamu-İş Gazimağusa Serbest Bölge ve Liman Müdürlüğü’nde grevde

Gazimağusa Serbest Bölge ve Liman Müdürlüğü’nde müdürlük ile yönetim kurulu arasındaki yetki karmaşasından dolayı iş barışının bozulduğu gerekçesiyle Kamu-İş 1 günlük uyarı grevi yaptı

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Gazimağusa Serbest Bölge ve Liman Müdürlüğü’nde yönetim ve müdürlük arasında yaşanan yetki karmaşası nedeniyle iş barışının bozulduğunu belirterek, hükümet ve ilgili bakanlık olumlu adım atmazsa önümüzdeki haftadan itibaren süresiz grev dahil her türlü yasal haklarını kullanacaklarını kaydetti.

Serdaroğlu, Kamu-İş’in Gazimağusa Serbest Bölge ve Liman Müdürlüğü’nde müdürlük ile yönetim kurulu arasındaki yetki karmaşası gerekçesiyle uygulanan bir günlük uyarı greviyle ilgili açıklama yaptı.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Serbest Bölge ve Liman Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, bugünkü grevlerinin nedeninin herhangi bir hak gaspı olmadığını, iş barışının ve çalışma huzurunun bozulması nedeniyle grevde olduklarını ifade etti.

Sedaroğlu, yönetim kurulu başkanı ile müdür arasındaki yetki karmaşasından dolayı personelin ciddi anlamda huzursuz olduğunu, nasıl ve ne şekilde hizmet vereceklerini karıştırdıklarını söyledi.

Serdaroğlu, “Yetki karmaşasına artık bir son vermeleri lazım” diyerek, Serbest Liman’ın yasasında yetkilerin düzenlendiğini ancak herkesin kendine göre yasayı, yorumladığını , “yetkili benim” noktasına gelindiğini söyledi.

Bakanlığa yetki karmaşasıyla ilgili uyarıları yaptıklarını kaydeden Serdaroğlu, ayrıca basında kurumla ilgili yolsuzluk iddialarının yer aldığını kayddetti ve Sayıştay’ı iddiaları araştırmak üzere göreve davet etti.

Serdaroğlu, Sayıştaylık’a seslenerek, “Bir an önce bu iddiaların doğru olup olmadığını ortaya koymak için bu kurumu denetlemeleri lazım. Çünkü burada çalışanlar da zan altında bırakılıyorlar” dedi.

Kurum ve kuruluşların bu şekilde; yetki karmaşasıyla idare edilemeyeceğini vurgulayan Serdaroğlu, “Bu şekide idare edildiği müddetçe ileride bu kurumun belki de birilerine peşkeş çekilmesi konuşulacak. Acaba bu mu ki plan yetkililer buradaki huzursuzluğa sessiz kalıyorlar ve sadece seyretmekle yetiniyorlar” dedi.

Huzursuzluğu çözmenin Bakan’ın ve hükümetin yetkisinde ve görevi olduğunu söyleyen Serdaroğlu, herhangi bir olumlu ve somut adım atılmaması halinde önümüzdeki hafta süresiz grev dahil her türlü eylem ve grev hakkını kullanacaklarını açıkladı.