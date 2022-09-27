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Kalkanlı Çakisdez Festivali cuma günü başlıyor

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Kalkanlı Çakisdez Festivali, cuma günü başlıyor. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek fstival 2 Ekim'e kadar devam edecek.

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Kalkanlı Çakisdez Festivali cuma günü başlıyor


Güzelyurt Belediyesi, Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları Koruma Birliği’nin katkılarıyla Kalkanlı köy meydanında yapılacak festivalde halk dansları gösterileri, turnuvalar, yarışmalar, oyunlar, konserler ve tombala ile piyango çekilişleri düzenlenecek.

Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, festivalin ilk günü Arda Gündüz ile Costa ve Julia, ikinci günü Grup Baria ile Şermin Sekizver, üçüncü günü ise Davut ve Belgin Ceylangüden ile Grup SOS konser verecek.

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