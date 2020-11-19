Kadınlar şiddete karşı yürüyor

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), Kadın Eğitimi Kolektifi ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) organizasyonunda yürüyüş gerçekleştirilecek.

Yürüyüş 25 Kasım Çarşamba 18.00’de Kumsal Park Dereboyu girişinde başlayacak.

Sendika ve birliklerin oluşturduğu 25 Kasım Organizasyon Komitesi’nden konuyla ilgili yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm dünyanın içerisinden geçtiği bu karanlık dönemde maalesef yine en karanlığı biz kadınlar gördük. Pandemi koşullarından dolayı eve kapandığımız sürede kadına yönelik şiddetin ciddi oranda artması, yaşanılan ekonomik buhranda en çok yoksullaştırılanların yine biz kadınlar olması canımıza tak etti. Hiçbir zaman dur durak bilmeyen taciz/tecavüz/cinsel istismar/çocuklara yönelik istismar olaylarının ciddi oranda artması ve tüm bunlara rağmen hükümetin hiçbir tedbir almaması, kadına yönelik şiddet karşısında gözlerini kapaması ve böylece tüm bunlara ortak olması bizler için kabul edilebilir değildir. Seks kölesi kız kardeşlerimizin her koşulda insan dışı muamele görmesi, pandemi koşullarında bile sağlık hakları hiçe sayılarak çalıştırılması hükümetin vicdansızlığını gözler önüne sermektedir.

Tüm bunlara karşı mücadelemizi yükseltmek için 25 Kasım Çarşamba saat 18.00’de Kumsal Parkı Dereboyu girişinde toplanıp sokakları dolduracağımız, mücadelemizi haykıracağımız Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nü yürüyüşünde buluşalım, artık bu düzene bir dur demek için sen de gel”