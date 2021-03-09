Kadın personele çiçek takdimi

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınları unutmadı.
Akkuş, Lefkoşa Kaymakamlığı’nda görev yapan kadın personele çiçek takdim ederek günlerini kutladı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.