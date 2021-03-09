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Kadın personele çiçek takdimi

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Kadın personele çiçek takdimi
Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınları unutmadı.
Akkuş, Lefkoşa Kaymakamlığı’nda görev yapan kadın personele çiçek takdim ederek günlerini kutladı.
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