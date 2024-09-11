banner913
banner932
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
17 0
Dünyayı değiştiren gün: 11 Eylül
Dünyayı değiştiren gün: 11 Eylül
23 0
 
72 yaşında hapse gitti
72 yaşında hapse gitti
20 0
İşçiler ölümden döndü
İşçiler ölümden döndü
29 0
Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri'ne okulların ilgisi artıyor
Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri'ne okulların ilgisi artıyor
30 0
İngilizce Türkçe Çeviri Fiyatları: Detaylı Rehber
İngilizce Türkçe Çeviri Fiyatları: Detaylı Rehber
84 0
“Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz”
“Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz”
29 0
banner1032

“Journey Into Cyprus” adlı belgeselin gösterimi yarın Arabahmet’te yapılacak

banner1020

Yeni Kıbrıs Partisi'nin (YKP), “Barış ayı eylül etkinlikleri" çerçevesinde “Journey Into Cyprus” adlı belgesel gösterilecek.

banner1045
“Journey Into Cyprus” adlı belgeselin gösterimi yarın Arabahmet’te yapılacak
banner971
YKP’den verilen bilgiye göre, belgesel gösterimi yarın saat 18.00’de Arabahmet Kültür Evi'nde  yer alacak.
“Kıbrıs’ta barış” talebiyle, 2018’de Karpaz’dan Baf’a yürüyen Yalçın Adal ve Stavros Georges’in serüvenleri “Journey Into Cyprus” adlı belgeselde birleştirildi. 
Belgesel gösterimine tüm halkı davet eden YKP, Kıbrıs’ta barış ve bunun için sokağa çıkma zamanı olduğunu belirtti.
24 Eylül’de düzenlenecek “Barış Şöleni”ne de destek vereceklerini kaydeden YKP, “irademize sahip çıkmak, çözüm ve barış için 24 Eylül’de tüm halkımızı sokakta olmaya çağırırız” dedi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.