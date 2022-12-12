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“İyilikte Yarışalım” proje yarışması düzenleniyor

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde “İyilikte Yarışalım” temalı sosyal sorumluluk proje yarışması düzenleniyor

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“İyilikte Yarışalım” proje yarışması düzenleniyor
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, projenin amacı, toplumda eskiden beri var olan iyilik ve hayırseverlik anlayışını genç nesiller aracılığıyla ileriye götürerek, sorumluluk sahibi genç kuşaklar yetiştirmek…  

Ayrıca gençlerin sürdürdükleri akademik başarılarla, toplumsal hizmet alanında özverileri ile ön plana çıkan gençler yetiştirerek, iyilik yapmaya teşvik etmek…



-Yarışma dosyası son teslim tarihi 31 Mart 2023



Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı ortaokul, lise ve özel okulların katılabileceği projede, 31 Mart 2023 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne yarışma dosyasının teslim edilmesi gerekiyor.




-Ödüller

Yarışmada, birinci gelen okula 50 bin TL ve ekip üyelerine Türkiye’de düzenlenecek Gençlik Kampı’na katılma hakkı, ikinci gelen okula 30 bin TL, üçüncü gelen okula ise 20 bin TL verilecek.

Projenin ödülleri, Evkaf’ın kuruluş tarihi olan 15 Nisan 1571 ve Evkaf İdaresi’nin İngilizlerin elinden alındığı tarih olan 15 Nisan 1956 tarihleri dolayısıyla 15 Nisan 2023'te düzenlenecek törende takdim edilecek.
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