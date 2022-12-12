İyilik Gönüllüleri, 100 torba daha çöp topladı

Oya Kutsal liderliğinde her hafta yeni bir bölgeyi çöpten arındıran Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri bu hafta da Girne Üniversitesi öğrencilerinin katkılarıyla Maremonte sahilini, sahile giden yolu ve otopark çevresini temizledi.Yaklaşık 100 torba çöp toplayan genç ekip “Lütfen çevremizi temiz tutalım” diyerek topluma mesaj verdi.