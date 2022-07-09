İyilik Festivali Yardım Konseri çocuklara umut oldu

Pazartesi akşam Merkez Lefkoşa’da düzenlenen ve ülkemizin birçok sevilen sanatçısının sahne aldığı İyilik Festivali Konseri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı çocuklarına umut oldu.Başta; Devran Vudalı, Niyazi Kafidir,ışıl direktör ve bir çok gönüllünün, kanser sürecindeki minik kardeşlerini düşünerek üçüncü kez organize ettikleri yardım konseri dün akşam Merkez Lefkoşa’da gerçekleşmiştir.Bir çok değerli sanatçının, kurum ve kuruluşun gönüllü olarak destek verdiği “İyilik Festivali” yardım konserinde ülkemizin sevilen ve değerli sanatçıları, Roham, Nafiz Dölek, Grup Rast, Frekans, Salt, Eril Cambaz, Sinan Güzen, One Blood & Negro, Dance Base Art Studio, Akare Dance ve Spor Merkezi, Cranberries Dance & Gym Center’in profesyonel dansçıları tamamen gönüllü olarak Merkez Lefkoşa’da sahne almışlardır.**Organizasyondan elde edilen tüm gelir vakfa bağış olarak kalacaktır.