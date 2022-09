İsmet Kotak mezarı başında anıldı

Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesine katkıları bulunan, gazeteci-yazar, politikacı ve eski bakanlardan İsmet Kotak, ölümünün on birinci yıldönümü nedeniyle Lefkoşa Mezarlığı’nda kabri başında düzenlenen törenle anıldı.Ailesi ve sevenlerinin yanında siyaset ve basın camiasından isimlerin de katıldığı tören, bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.-Meclis Başkanı TöreTörende konuşan Meclis Başkanı Zorlu Töre, Kotak’ın girişimci, öncü, araştırmacı ve liderlik vasıfları olan biri olduğunu ifade etti.Kotak’ın, KKTC halkının iskanında ve iki kesimlilikte büyük rolü olduğunu dile getiren Töre, “Kotak hepimize örnekti” dedi.-Serhat Kotakİsmet Kotak’ın oğlu Serhat Kotak da konuşmasında, babasının insan sevgisi ve vatan millet sevgisi olan yardımsever biri olduğunu anlattı. Serhat Kotak, dünyadaki gelişmeleri takip eden, ülkede bunları uygulamak için çalışan biri olan babasının ülke yararını öne koyduğunu kaydetti.Serhat Kotak, içinden geçilen günlerde hem bir vatandaş hem de bir evlat olarak, babasını aradığını dile getirdi.-Kudret ÖzersayHalkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da törende yaptığı konuşmada, Kotak’ın ülkesini seven ve devlete inanan öngörülü bir aydın olduğunu kaydetti. “İyi ki devletin bugün getirildiği noktayı görmedi” diyen Özersay, devlete inandıklarını ve sahip çıktıklarını ancak Kıbrıs Türkünün verdiği mücadelenin sonucunda çok daha iyisinin hak edildiğini ifade etti.-Celal BayarTMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar ise etkinlikte yaptığı konuşmada, İsmet Kotak’ın tuttuğunu koparan ve ileri görüşlü biri olduğunu anlattı. Kotak’ın yaptığı projelerden bahseden Bayar, Kotak’ın devletini, milletini, ailesini seven biri olduğunu kaydetti. Bayar, “O’na hayranım, O’nun yarattığı biriyim” sözlerini kullandı.-Özel TahsinEski bakan ve milletvekili Özel Tahsin de etkinlikte yaptığı konuşmada, İsmet Kotak’ın ne kadar faydalı işler yaptığının zaman geçtikte daha iyi anlaşıldığını söyledi. Tahsin, İsmet Kotak’ın kendisinin idolü olduğunu da kaydetti.-Şule AkerKıbrıs Türk Basın Konseyi ve Dünya Basın Konseyleri Birliği Başkanı Şule Aker de konuşmasında, İsmet Kotak’ı hiçbir zaman unutmadıklarını sürekli andıklarını dile getirdi.Kotak’la ilgili anılarını paylaşan Aker, “Güçlü karakteri olan iyi bir insandı” dedi.