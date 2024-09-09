İsmet Kotak anılacak

TMT mensubu, eski bakan, milletvekili, gazeteci-yazar İsmet Kotak vefatının 13. yıl dönümünde çarşamba günü mezarı başında anılacak.
Kotak ailesi adına açıklama yapan Serhat Kotak, İsmet Kotak’ın Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında çarşamba günü saat 09.30’da anılacağını bildirdi.
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