banner913
banner932
Cihangir, orta sahasına Gine’den transfer
Cihangir, orta sahasına Gine’den transfer
16 0
Yarın sağanak bekleniyor
Yarın sağanak bekleniyor
32 0
 
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim, 3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu ziyaret etti
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim, 3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu ziyaret etti
23 0
İnsanlık utancı!
İnsanlık utancı!
80 0
Kaldırımda yatarken bulundu
Kaldırımda yatarken bulundu
38 0
Cemal Balses Anı Maçı Yeniboğaziçi’nin
Cemal Balses Anı Maçı Yeniboğaziçi’nin
30 0
Gazeteciler Birliğini ziyaret eden Taçoy: “Basının özgürce konuştuğu bir ülke yaratacağız”
Gazeteciler Birliğini ziyaret eden Taçoy: “Basının özgürce konuştuğu bir ülke yaratacağız”
31 0
banner1032

İsmet Kotak anılacak

banner1020

banner1045
İsmet Kotak anılacak
banner971
TMT mensubu, eski bakan, milletvekili, gazeteci-yazar İsmet Kotak vefatının 13. yıl dönümünde çarşamba günü mezarı başında anılacak.
Kotak ailesi adına açıklama yapan Serhat Kotak, İsmet Kotak’ın Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında  çarşamba günü saat 09.30’da anılacağını bildirdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.