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İsmet Kotak anılacak

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İsmet Kotak anılacak
Eski bakanlardan, gazeteci-yazar İsmet Kotak pazartesi Lefkoşa Kabristanlığı'ndaki kabri başında saat 09.30'da düzenlenecek törenle anılacak.
İsmet kKotak’ın ölüm yıldönümü çerçevesinde Kotak’ın yaşam öyküsünü konu alan sanal sergi de hazırlandı. Sergiye  www.ismetkotak.com adresinde ulaşılabilecek.
 
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