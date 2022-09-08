İsmet Kotak anılacak

Eski bakanlardan, gazeteci-yazar İsmet Kotak pazartesi Lefkoşa Kabristanlığı'ndaki kabri başında saat 09.30'da düzenlenecek törenle anılacak.
İsmet kKotak’ın ölüm yıldönümü çerçevesinde Kotak’ın yaşam öyküsünü konu alan sanal sergi de hazırlandı. Sergiye www.ismetkotak.com adresinde ulaşılabilecek.
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