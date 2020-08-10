İskele’de Türk Maarif Koleji binasının temel atıldı

Öğrencileri halen Bekirpaşa Lisesi’nde eğitim gören kolejin yeni binasının Şubat 2021’de tamamlanması öngörülüyor. Finansmanı Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından karşılanacak okulun maliyetinin 8 milyon TL olduğu belirtildi. Binada 10 sınıf, 6 laboratuvar ve atölye ile bir kütüphane olacak; okul bahçesinde ayrıca basketbol/voleybol sahası ve araba park yeri de yer alacak

İskele’de Türk Maarif Koleji binasının temeli, Başbakan Ersin Tatar’ın da katıldığı törenle atıldı.

Öğrencileri halen Bekirpaşa Lisesi’nde eğitim gören kolejin yeni binasının Şubat 2021’de tamamlanması öngörülüyor. Finansmanı Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından karşılanacak okulun maliyetinin 8 milyon TL olduğu belirtildi. Binada 10 sınıf, 6 laboratuvar ve atölye ile bir kütüphane olacak; okul bahçesinde ayrıca basketbol/voleybol sahası ve araba park yeri de yer alacak.

Temel atma törenine Başbakan’ın yanında, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen de katıldı.

TATAR: “EĞİTİMDE EN İYİ İMKANLARI SUNMAK İSTİYORUZ”

Başbakan Ersin Tatar, temel atma töreninde yaptığı konuşmada kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde hayırlı vesilelere neden olmasının çok sevindirici olduğunu kaydetti.

Girne’de de modern ve donanımlı Mustafa Çağatay İlkokulu’nun bu yıl eğitime başlayacağına işaret eden Tatar, bugün temeli atılan bina için “İnşallah bittiğinde, KKTC’nin en iyi okullarından bir tanesi olacaktır” dedi. Tatar, ülkeye sahip çıkma adına, karakterin oluşmasında en önemli vazifelerden bir tanesinin gelecek kuşakların iyi yetiştirilmesi olduğunu vurguladı.

İskele’nin, ülkenin büyüyen ve en gözde beldelerden biri olduğuna işaret eden Tatar, eğitimde de en iyi imkanları sunmak istediklerini söyledi.

ÇAVUŞOĞLU: “BÖLGENİN UMUDU VE HEDEFLERİ YÜKSELECEK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da İskele’de kolej binası çalışmasının, çocuklara fırsat eşitliği yaratma adın atılmış bir adım olduğunu söyledi.

Başbakan, Vakıflar İdaresi, İskele Bekirpaşa Lisesi Okul Aile Birliği ve İskele Belediyesi’nin gayretleri ile bu noktaya gelindiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Ortak fikir, ortak akıl, ortak enerji ve Başbakan’ın desteğiyle bir eser ortaya çıkıyor” dedi.

Kolejin 10 yıllık bir serüven olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Bekirpaşa Lisesi’nde kolej eğitimine 2010’de başlandığını, yeni okulun ise 2021’de tamamlanmış olacağını anlattı.

Çavuşoğlu, “Söz konusu toplumsal bir menfaat, öğrencilerin geleceği olunca nasıl birlik olunabileceğini gördük. Umut ederim ki ülkenin kalkınması için yapılacak çalışmalarda bu birlikteliği gösterelim” dedi.

Yeni kolej okulu ile birlikte İskele bölgesinin umudunun ve hedeflerinin yükseleceğine inandıklarını da ifade eden Çavuşoğlu, “Bölgenin kalkınma ve kentleşmesine ivme kazandıracak” dedi.

GÖKMEN: “EĞİTİM VE SAĞLIK ALANINDA YARDIM VE YATIRIM YAPIYORUZ”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen, göreve geldiğinde kendisini ilk arayanın Nazım Çavuşoğlu olduğunu ve İskele’de kolej binası için kaynak talebinde bulunduğunu anlattı.

Vakıflar İdaresi olarak eğitim yanında sağlık alanında da yatırımlarda ve ihtiyaçlılara yardımlarda bulunduklarını belirten Gökmen, Girne’ye de bir hastane kazandırmak üzere olduklarını ifade etti.

Gökmen, “Bir öğretmen olarak bu okulda çağdaş eğitimin yanında milli ve manevi değerlere bağlı öğrenciler yetişmesini temenni ediyorum” dedi.

Vakıflar İdaresi’nin yaptığı yardımlar sayesinde, son zamanlarda kuruma da bağışların arttığını ifade eden Gökmen, ev ve tarla bağışlamak isteyenlerden teklifler aldıklarını, bu gelişmelerin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

SADIKOĞLU: “UZUN YILLADIR HAYALİNİ KURDUĞUMUZ BİR YATIRIM”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, kolej binasının belde insanının uzun yıllardır hayalini kurduğu bir yatırım olduğunu söyledi.

İskele Belediyesi olarak çalışmalara proje çizimi ile katkı koyduklarını ifade eden Sadıkoğlu, “İskele’ye bir değer daha katmış olacağız” dedi. Sadıkoğlu, projenin finansmanını sağlamasından dolayı Vakıflar İdaresi’ne ve katkıda bulunan tüm kesimlere teşekkür etti.

ERSOY VE PEHLİVANOĞLU: “HAYALİMİZDİ”

Bekirpaşa Lisesi Müdürü Engin Ersoy, kolej binasının 10 yıllık bir hayal olduğunu, Bekirpaşa Lisesi’nde kolej eğitiminin 2010-2011’de başladığını kaydetti.

Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Latife Pehlivanoğlu ise kolej binasının yıllardır hayalini kurdukları bir bina olduğunu söyledi.