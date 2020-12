Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı dolayısıyla İskele’de yürüyüş düzenlenirken, yürüyüşeİskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’le birlikte vatandaşlar katıldı

Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı dolayısıyla dün İskele’de farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin düzenlediği, İskele Belediyesi’nin de lojistik destek verdiği yürüyüşe İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’le birlikte vatandaşlar katıldı.

İskele Belediyesi’nin açıklamasına göre, etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür eden Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, yürüyüşe destek verenlere belge takdim etti.

Maske kullanımına dikkat edilen yürüyüşün noktalandığı Babutsa Büfe önünde ise İskele Belediyesi tarafından hurma ikram edildi.



SADIKOĞLU: “FARKINDALIK YARATAN HER ETKİNLİĞİN İÇERİSİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve İskele gönüllüleri ile her zaman işbirliği içerisinde olacaklarını ifade etti ve “farkındalık yaratan her etkinliğin içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.