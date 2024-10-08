İskele’de Derya Uluğ coşkusu

İskele Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "Kültürlerin Kaynaşması" etkinliği, şarkıcı Derya Uluğ'un konseriyle bitti.
Sesi, yorumu ve sahne performansıyla izleyenleri hayran bırakan Uluğ, sevilen şarkılarını İskeleliler için söyledi.
İskele’de sahne alan Türk pop müziğinin güçlü kadın yorumcularından Derya Uluğ, sevenlerine unutulmaz bir konser gecesi yaşattı
İskele Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "Kültürlerin Kaynaşması" etkinliği, şarkıcı Derya Uluğ'un konseriyle bitti.
Sesi, yorumu ve sahne performansıyla izleyenleri hayran bırakan Uluğ, sevilen şarkılarını İskeleliler için söyledi.