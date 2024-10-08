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İskele’de Derya Uluğ coşkusu

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İskele’de sahne alan Türk pop müziğinin güçlü kadın yorumcularından Derya Uluğ, sevenlerine unutulmaz bir konser gecesi yaşattı

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İskele’de Derya Uluğ coşkusu
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İskele Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "Kültürlerin Kaynaşması" etkinliği, şarkıcı Derya Uluğ'un konseriyle bitti.

Sesi, yorumu ve sahne performansıyla izleyenleri hayran bırakan Uluğ, sevilen şarkılarını İskeleliler için söyledi.

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