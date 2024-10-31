İskele’de anlamlı etkinlik

İskele Belediyesi meme kanseri için farkındalık etkinliği düzenledi

İskele Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında pembe pedal ve farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı vesilesiyle İskele Ecevit Meydanı’ndan İskele Belediyesi Halk Plajı güzergahında bisiklet sürüşü ve yürüyüş yapıldı.

Mutlu Kanlı, yarıştaki en süslü bisiklet sahibi olduğu için Arkın Hotel’de iki kişilik günübirlik konaklama kazandı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu tür etkinliklerin önemli olduğunu, Belediye olarak pek çok sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıklarını kaydetti.

