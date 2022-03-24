İskele'de Tiyatro Günleri düzenleniyor

İskele Belediye Tiyatrosu Tiyatro Günleri düzenleyecek. Etkinlik 27 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. İskele AKM’de sahnelenecek oyunlar saat 20.00’da başlayacak, sahneye ilk olarak Dünya Tiyatrolar Günü’nde İBT çıkacak

İskele Belediyesi bünyesinde 6 yıl önce kurulan İskele Belediye Tiyatrosu (İBT), 27 Mart- 27 Mayıs tarihleri arasında Tiyatro Günleri düzenleyecek.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile İBT Yönetmeni Sami Yakar da söz konusu etkinlikle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi Kültür Evi’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Sadıkoğlu, 6 yıl önce İskele Belediye Tiyatrosu’nun kuruluşuna imza atmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Yönetmen Yakar da Başkan Sadıkoğlu’nun samimi yaklaşımları sayesinde ekibin kurulduğunu, İskele’de tiyatro kültürü oluşturmayı başardıklarını belirtti.

SAHNEYE İLK OLARAK DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜNDE İBT ÇIKACAK

Tiyatro Günleri’nde İskele Belediye Tiyatrosu’nun yanı sıra Güney Mesarya Halk Tiyatrosu, Gibetsu Tiyatro su, İnax Medya ve İzmir’den bir ekip gelerek İskele’de sahne alacaklar. İlk perde diyecek ekip ise 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde İskele Belediye Tiyatrosu olacak, Kapı Çalıyor isimli kara komedi türündeki tek perdelik oyun 27 Mart Pazar günü İskele AKM’de saat 20.00’da seyircisiyle buluşacak. Tiyatro Günlerinin finalini de de 27 Mayıs’ta İBT Baş Belası isimli oyunuyla yapacak.



SADIKOĞLU: “İBT’NİN KURULUŞUNA İMZA ATMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

İskele Belediyesi Kültür Evi’nde düzenlenen Basın Toplantısında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve İBT Yönetmeni Sami Yakar’a İskele Belediyesi Meclis Üyesi Sefa Kurukafa da eşlik etti.

Toplantıda Tiyatro Günleri kapsamında sahne alacak Gibetsu Tiyatro Su Yönetmeni Derman Atik ile İnax Medya Koordinatörü Deryan İnan da hazır bulundu.

İskele Belediye Tiyatrosu’nun kuruluşu ile ilgili bilgiler vererek konuşmasına başlayan Başkan Sadıkoğlu, göreve gelişinin 2. Yılında bundan 6 yıl önce kuruluşuna imza attığı İskele Belediye Tiyatrosu’nun başarılarıyla gurur duyduğunu söyledi. Başkan Sadıkoğlu konuşmasında şunlara yer verdi.

Sadıkoğlu, “Kültür ve Sanata ve tabii ki sanatçıya değer veren, her fırsatta renkleri ve kültürleri İskele’de buluşturmayı başaran, bu yönde yaptığı etkinliklerle büyük ses getiren İskele Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu ekiplerle de başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Onlardan biri de bugün burada sizlerle buluşmamıza vesile olan, bundan 6 yıl önce, göreve gelişimizin 2. yılında kuruluşuna imza atmaktan çok gurur duyduğum İskele Belediye Tiyatrosu. İskele Belediye Tiyatrosu, 6 yılda 20 oyuna imza atarak her bir sahnesinde özelde iskele genelde ise ülkemizin birçok bölgesinde beğenisini ve takdirini kazandı.”

Başkan Sadıkoğlu konuşmasında İBT Yönetmeni Sami Yakar’a ve Tiyatro Günleri’ne katkı koyacak ekiplere de teşekkür etti, herkesi 27 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Tiyatro Günleri’ne davet etti.

YAKAR: “İSKELE’DE TİYATRO KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAYI BAŞARDIK”

İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar da İskele’de tiyatro kültürünü oluşturmak için çıktıkları yolda başarılı olduklarını ifade ederek, her bir oyunlarının bölge halkı tarafından merakla beklendiğini söyledi.

Buna göre 27 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında perde diyecek ekipler ve oyunları şöyle;

27 Mart Pazar-İskele Belediye Tiyatrosu-Kapı Çalıyor

5 Nisan Salı- Tiyatro Ofisi-İzmir- Kadınlar Konuşursa

15 Nisan Cuma- İnax Medya-Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar

29 Nisan Cuma- Gibetsu-Tiyatro su-Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali

12 Mayıs Perşembe- Güney Mesarya Halk Tiyatrosu-Kartal Yuvası

27 Mayıs Cuma-İskele Belediye Tiyatrosu-Baş Belası

TİYATRO GÜNLERİ PANDEMİ KURALLARI ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENECEK

Tiyatro Günleri, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Üst Kurulu’nun belirlediği pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenecek. İskele AKM’de 3/2 seyircinin kabul edileceği oyunlar rezervasyonla seyirci kabul edecek. Oyunları izlemek isteyenler İskele Belediyesi’ne 0548 810 11 16 numaralı telefondan kayıt yaptırabilecek.