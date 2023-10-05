İskele'de Melek Mosso coşkusu

İskele Belediyesi’nin

pazar günü gerçekleştirdiği 5. Kültürlerin Kaynaşması etkinliğinin finalinde yapılması beklenen ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan Melek Mosso konseri dün akşam yapıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, İskele Çarşı Merkezi’nde yer alan konsere, adanın her bir yerinden gelen binlerce kişi katılırken, sevilen şarkılarını seslendirirken Mosso’ya eşlik etti.