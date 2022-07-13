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İskele Belediyesi Yaz Şenlikleri 15-17 Temmuz’da...

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İskele Belediyesi, 15-16-17 Temmuz tarihlerinde 3 gün sürecek yaz şenlikleri düzenliyor.

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İskele Belediyesi Yaz Şenlikleri 15-17 Temmuz’da...
  
İskele Belediyesi, pandemiden dolayı 3 yıldır yapamadığı festivalini, bu yıl yaz şenliği adı altında, İskele Belediyesi Halk Plajı’na taşıyacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda düzenlenecek ve hepsi yerli sanatçıların sahne alacağı şenlikler, 15 Temmuz Cuma günü saat 21.00’de Ahmet Evan konseri ile başlayacak.
Geleneksel İskele Festivali’nin olmazsa olmazı İskele Rallisi de bu yıl İskele Belediyesi Yaz Şenlikleri’nde start alacak. Saat 20.30’da İskele Belediyesi Halk Plajı’nda açılışı yapılacak 13. İskele Rallisi’nin kapanışı ve ödül töreni de İskele Belediyesi Halk Plajı’nda 17 Temmuz saat 20.00’de başlayacak.
İskele Belediyesi Halk Plajı’nda düzenlenecek İskele Belediyesi Yaz Şenlikleri 3 gün boyunca 4 konsere ev sahipliği yapacak. 15 Temmuz Cuma saat 21.00’da Ahmet Evan’la başlayacak konserler, 16 Temmuz Cumartesi  21.00’da Cov-r Band, saat 22.00’da ise Retro Çalgıcıları ile devam edecek. Yaz Şenliklerinde, 17 Temmuz Pazar günü ise final konserinde saat 22.00’da Grup Frekans sahne alacak.
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