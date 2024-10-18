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İskele Belediyesi Topçuköy 3. Bal Festivali pazar günü yapılacak

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İskele Belediyesi Topçuköy 3. Bal Festivali pazar günü yapılacak
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 İskele Belediyesi ile Topçuköylü arıcıların katkılarıyla, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nin de destekleriyle bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek "İskele Belediyesi Topçuköy Bal Festivali" 20 Ekim Pazar günü yapılacak. Gün boyunca devam edecek festivale gelen konuklara bal tadımı da yaptırılacak.
Belediyeden verilen bilgiye göre, Topçuköy Bal Festivali'nde bal ve ürünlerinin yer alacağı stantların yanı sıra çocuklar için de oyun alanı kurulacak. Açılışta İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da gösteri yapacak.
Saat 09.50’da Festival alanındaki buhurdanlığın protokolün katılımıyla yakılmasının ardından saat 10.00’da resmi açılışı gerçekleşecek 3. Topçuköy Bal Festivali, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Açılış konuşmalarının da yapılacağı festivale Mesarya Gençlik Grubu, Grup Deniz Feneri ile Grup Traffic de şarkılarıyla eşlik edecek.
 
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