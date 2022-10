İskele Belediyesi Topçuköy 1. Bal Festivali dün yapıldı

İskele Belediyesi Topçuköy 1. Bal Festivali dün gerçekleşti. Festivale devlet ve hükümet yetkilileri de katıldı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, festivalin açılısındaki konuşmasında böyle güzel bir etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu kaydederek, arıların dolaştığı bütün doğal güzelliklerin korunması gerektiğini belirtti.İskele’nin gelişmekte olan bir yerleşim yeri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti:“Önemli projelerin hayat bulduğu bu bölgede halkın refah içinde yaşaması, önceliğimizdir. Biz üreterek var oluyoruz. Üretirken tüketimi de koruyabilmek ve sürdürebilmek de önemlidir. Bal, şifa ve bol enerji kaynağı olan bir üründür. Yıllardan beri bal ithalatı olmamıştır. Çünkü üretimde güzel bir artış olmuş ve gençlerimiz de bal üretimine sahip çıkarak kaliteli bir şekilde üretimin artmasını sağlamış ve markalaşma yoluna gidilmiştir. Bal sektöründe yapılan çalışmaları takdir ediyor, giderek daha da gelişmesini temenni ediyorum.”Ersin Tatar, festivalin hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ev sahipliğinde, Arıcılar Birliği ve Topçuköylü arıcıların katkıları ile gerçekleşen etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da katıldı.Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu “Topçuköy’de arıcılık her geçen gün gelişiyor ve büyüyor” diyerek bölgede arıcılıkla uğraşanları tebrik etti.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkedeki bal ihtiyacının yüzde 25’inin karşılandığı aynı zamanda kendi köyü de olan Topçuköy’de 100 yıldan fazladır arıcılık yapıldığını söyleyerek, arıcılığa büyük önem verdiğini ifade etti.Festivalin ev sahibi olan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu yıl ilki gerçekleşen Topçuköy Bal Festivali’ne katkı koyanları tebrik etti. Sadıkoğlu, arının insan yaşamı için çok büyük değere sahip olduğunu ifade etti.Festivali düzenlemekteki amaçlarının arı ve arının mucizevi ürünlerini halkla buluşturmak olduğunu belirten Sadıkoğlu, arıcılıkla uğraşan, bu işe yüreğini koyan herkese teşekkür etti.Ülkenin bal ihtiyacına büyük katkı koyan Topçuköylü arıcıları da tebrik eden Sadıkoğlu, “İskele Belediyesi olarak üreten herkesi, her kesimi destekliyoruz” dedi. Başkan Sadıkoğlu, üretime destek ve katkılarının devam edeceğini vurguladı.Arıcılar Birliği Başkanı Kırata Kasapoğlu, ülkenin bal ihtiyacını karşılamak için Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a kadar çalıştıklarını söyledi.Etkinliğin düzenlenmesine katkı koymaktan, insanlara arıcılığın önemini hatırlatmaktan son derece memnun olduğunu ifade eden Kasapoğlu, İskele Belediyesi’ne ve Topçuköy Arıcılar Birliği’ne teşekkürlerini sundu.Topçuköy Arıcılar Birliği Başkanı Derviş Osum, ülkedeki bal ihtiyacının yüzde 25’inin Topçuköy’den karşılandığını söyleyerek, “Bununla gurur duyuyoruz” dedi.Festivalin düzenlenmesi için kendilerini yüreklendiren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkürlerini de sunan Osum, “Arı ve arının yaptığı her şey, arının dokunduğu her yer güzeldir. Arı mucizevi bir canlı” dedi.Topçuköy’de dün gün boyu devam eden, katılımın yoğun olduğu festivale İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, KKTC Karadeniz Kültür Derneği horon ekibi de danslarıyla, Retro Çalgıcıları ve Kubilay Aşık da şarkılarıyla katkı koydu.