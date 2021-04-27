İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’nın temeli atıldı

İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile TC Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla yaklaşık 10 milyon liraya mal olacak İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı 15.500 metrekarelik alanda yapılacak ve iki etaptan oluşacak

İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile TC Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla yaklaşık 10 milyon liraya mal olacak İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’nın temeli bugün atıldı.

Pandemi nedeni ile tören düzenlememe kararı alan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, temel atıldığı sırada çalışmaları yerinde inceledi, halka ve tabii ki pazarcı esnafına rahat bir nefes aldıracak projenin hayırlı olmasını diledi.

Belediye’den verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı 15.500 metrekarelik alanda yapılacak ve iki etaptan oluşacak. Karkas, çatı örtüsüne ait yapısal çelik işler ve çatı örtüsü kaplama işleri, balıkçı stantları, WC karkas, altyapı ve drenaj işleri ile elektrik altyapı işlerinin yer aldığı projenin birinci etabı on iki ayda tamamlanacak. Proje tamamlandığında ise yalnızca pazar yeri olarak kullanılmayacak. Kapalı pazar aynı zamanda kış ve yaz mevsiminde özel organizasyonlar için de kullanılabilecek.15.500 metre karelik alanın 3.958 metre karesi kapalı alandan oluşacak İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesinin içerisinde, 160 stant, 2 büfe, 2 balıkçı standı, WC, 33 Pazarcı otoparkı, 120 araç park yeri, 1.300 metrekare yeşil alan olacak.

SADIKOĞLU: “BÖLGE HALKIMIZA VE PAZARCI ESNAFIMIZA HAYIRLI OLSUN”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bölgenin en önemli ihtiyaçlarından olan Kapalı Pazar ve Terminal Alanı Projesi’nin temelinin atılıyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kapalı Pazar ve Terminal Alanı Projesi’nin yıllardır ihtiyacı duyulan bir proje olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, devamında ise şunları kaydetti: “15.500 metrekarelik alan üzerine inşası başlanan projenin içerisinde yaklaşık 4 bin metre karelik alan Kapalı Pazar olacak. Geri kalan alan üzerinde ise araç otoparkları, yeşil alan, stantlar yer alacak.

Projemizin toplam maliyeti 10 milyon TL’ye mal olacak. Projemizi etaptan oluşturduk. Birinci etabında elektrik alt yapıları, yağmur suyu drenaj altyapıları, karkas, kapalı alan, çatının oluşturulması ve dış kaplama olacak. 1. Etap çalışmaların ortalama maliyeti 6 milyon TL’dir. Bunun 2 milyon TL’si TC Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi tarafından karşılanacak. Geri kalanını ise İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarından karşılanacaktır. Yaklaşık 6 aylık bir sürede 1. Etabının bitmesini hedefliyoruz. Yapılacak olan kapalı pazarımız özelde İskele ve belde halkına hizmet verecek. Cuma günleri kurulacak Pazar yerinin dışında tüm etkinliklere de ev sahipliği yapabilecek.”