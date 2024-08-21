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İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Makedonya’da festivale katıldı

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İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Makedonya’da festivale katıldı
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İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Kuzey Makedonya’da düzenlenen “18. SKUPI Uluslararası Folklor Festivali”ne katıldı.
İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, KKTC’yi Makedonya’da başarıyla temsil eden İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu yönetmenliğini Özlem Kadirağa, eğitmenliğini ise Gülgün Dargın yaptı. İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu ile meclis üyelerinin de yer aldığı heyet, Kuzey Makedonya Parlamentosu’nda Parlamento Başkanı Afrim Gashi tarafından ağırlanırken, bazı görüşmeler de yaptı ve hediyeler takdim etti.  

Festivalde, KKTC’nin yanı sıra Türkiye, Meksika, Romanya, Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ekipleri sahne aldı.
İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni Özlem Kadirağa, konuyla ilgili açıklamasında, Kıbrıs Rum kesiminin ve Yunanistan’ın bütün engelleme ve dışlama girişimlerine rağmen festival süresince “Kuzey Kıbrıs” olarak anons edildiklerini ve KKTC bayrağını gururla dalgalandırdıklarını kaydetti.
Dünyanın en önemli festivalleri arasında gösterilen söz konusu festivale katılmaktan duydukları mutluluğu da ifade eden Kadirağa, KKTC’yi, Kuzey Makedonya’da tanıtmanın ve adını duyurmanın kendileri için gurur verici olduğunu kaydetti.
 

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Etiketler; #İskele Belediyesi Halk Dansları #Makedonya
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