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İskele Belediyesi Deniz Festivali sürüyor

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İskele Belediyesi Deniz Festivali sürüyor
İskele Belediyesi 3. Deniz Festivali sürüyor. Festivali kapsamında bugün, saat 17.00’de İskele Belediyesi Halk Plajı’nda Uçurtma Şöleni yapılacak; saat 18.00’de İskele Boğaz’da Park alanında Yağlı Direkten Bayrak Kapma ve Dalma Yarışması düzenlenecek;  saat 22:00’de ise Çağdaş Aydaş sahne alacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün başlayan ve yarın sona erecek festival kapsamında İskele Belediyesi Halk Plajı’nda yer alan tüm  etkinlikler halka açık ve ücretsiz.
Kortej  ile başlayan festival , dün yerli ve konuk ekiplerin dans gösterileri ile devam etti; ardından Fikri Karayel konseri yer aldı.
Yarın ise Kumdan Heykel Yarışması, Survivor Çocuk İskele Yarışması ile başlayacak eğlence akşam “Dance of Cyprus” gösterisi ve  Grup Rast Konseri ile sona erecek.
 
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