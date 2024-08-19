İskele Belediyesi 4. Deniz Festivali cuma günü başlıyor

23-24-25 Ağustos’ta gerçekleşecek Festival, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda yapılacak

İskele Belediyesi 4. Deniz Festivali, 23 Ağustos Cuma günü başlıyor.

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda düzenlenecek ve üç gün sürecek festivalde üç konser yer alacak. Çocuk Şenliği ile başlayacak 4. Deniz Festivali’nin açılış konserini Retro Çalgıcıları verecek. Festivalin ikinci gecesi Cem Adrian, kapanışında ise Nafiz Dölek sahne alacak. Saat 21.30’da İskele Belediyesi Halk Plajı’nda başlayacak konserlere ücretsiz giriş sağlanabilecek.



Çocuk Şenliği ile başlayacak Festivalin açılış konseri Retro Çalgıcıları’ndan



İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, 23 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da açılış kortejinin Babutsa Büfe önünden hareket etmesiyle başlayacak festival, 19.30’da Çocuk Şenliği ile devam edecek. Çocuk oyunlarının yanı sıra çeşitli aktiviteler ve çocuklara yönelik ikramların yapılacağı Çocuk Şöleni'ne tüm çocuklar davet edildi.

4. Deniz Festivali’nin açılış konserini ise Retro Çalgıcıları verecek. Saat 21.30’da İskele Belediyesi Halk Plajı’nda başlayacak konsere giriş ücretsiz olacak.

KKTC’deki ilk halk konserini İskele’de, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda verecek Cem Adrian, 24 Ağustos saat 21.30’da sahne alacak.

Festival çerçevesinde Survivor Çocuk Yarışması’nın da bu yıl 3.’sü gerçekleşecek.

İskele Belediyesi Halk Plajı’na kurulacak özel parkurların yer alacağı yarışma 25 Ağustos Pazar saat 18.00’de yapılacak. 2013-2014-2015 (9-10-11 yaş) doğumlu çocukların katılabileceği yarışma için gerekli olan kimlik ya da doğum belgesini İskele Belediyesi’ne getiren ilk 26 çocuk yarışmaya girmeye hak kazanacak.

4. Deniz Festivali’nin kapanışında sanatçı Nafiz Dölek İskele Belediyesi Halk Plajı’nda kurulacak sahnede müzikseverlerle buluşacak.

