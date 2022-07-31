banner762
banner815
“Çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurduk”
“Çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurduk”
24 0
Işık İkidereli son yolculuğuna uğurlandı
Işık İkidereli son yolculuğuna uğurlandı
43 0
 
Atamalar hız kesmiyor
Atamalar hız kesmiyor
48 0
Düzova yakınlarında feci kaza: 5 kişi yaralı
Düzova yakınlarında feci kaza: 5 kişi yaralı
160 0
Muhtardan haklı isyan
Muhtardan haklı isyan
58 0
Limasol'da yangın bir köyü tehdit ediyor
Limasol'da yangın bir köyü tehdit ediyor
55 0
Çatalköy Belediyesi takdiri hak ediyor
Çatalköy Belediyesi takdiri hak ediyor
21 0
banner797

İskele Belediyesi 3. Deniz Festivali başlıyor

banner476

İskele Belediyesi’nin pandemiden dolayı verdiği aranın ardından bu yıl 3.’sünü düzenleyeceği Deniz Festivali, 5 – 6 – 7 Ağustos tarihlerinde İskele Belediyesi Halk Plajı’nda yapılacak

banner825
İskele Belediyesi 3. Deniz Festivali başlıyor
İskele Belediyesi 3. Deniz Festivali, 5 Ağustos Cuma günü başlıyor. Üç gün sürecek festival, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda düzenlenecek.
Belediye’den yapılan açıklamaya göre, tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı Festival’de yapılacak yarışmalar için kayıtlar başladı.
- Açılış Konseri Fikri Karayel’den
İskele Belediyesi’nin pandemiden dolayı verdiği aranın ardından bu yıl 3.’sünü düzenleyeceği Deniz Festivali, 5 – 6 – 7 Ağustos tarihlerinde İskele Belediyesi Halk Plajı’nda yapılacak. 5 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da dans gösterileri ile başlayacak 3. Deniz Festivali, saat 22.00’da yerli sanatçı Fikri Karayel’in vereceği konserle devam edecek.
Deniz Festivali’nde 6 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00’da Çağdaş Aydaş, 7 Ağustos Pazar günü saat 22.00’da ise Grup Rast, müzikseverlerle buluşacak.
Festivalde Yağlı Direkten Bayrak Kapma ve Dalma Yarışması, Uçurtma Şöleni, Kumdan Heykel Yarışması gibi etkinlikler yapılacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.