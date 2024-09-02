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Işık Kitap Fuarı’nda yarın akşam “medyanın içinde bulunduğu çıkmaz” tartışılacak

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Işık Kitap Fuarı’nda yarın akşam “medyanın içinde bulunduğu çıkmaz” tartışılacak
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Işık Kitabevi’nin organize ettiği “çıkış” temalı 36. Kitap Fuarı Fuarı kapsamında Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından organize edilecek panelde yarın akşam, “Kıbrıs medyasının içinde bulunduğu çıkmaz ve çıkış” tartışılacak.
Panelde Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor ile Kıbrıs Gazeteciler Sendikası Başkanı Yorgos Frangos, medyanın içinde bulunduğu çıkmaza dikkat çekip çıkış yollarıyla ilgili önerilerini sunacak.
Panelin moderatörlüğünü gazeteci Özgül Gürkut Mutluyakalı, çevirmenliğini de Çağdaş Polili yürütecek.
Kitap Fuarı’nın düzenlendiği Gençlik Merkezi- Kızılbaş Kilisesi’nde yarın akşam saat 20.30’da başlayacak panel, ilgi duyan herkese açık olacak.
 
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