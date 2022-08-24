Işık Kitabevi Fuarı başladı

Işık Kitabevi’nin geleneksel kitap fuarı, dün akşam başladı.



Pandemi nedeniyle verilen iki yıl aradan sonra başkent Lefkoşa’da “İdare ve İrade’de Sona Doğru-Şimdi Ne?” temasıyla açılan fuar 3 Eylül’e kadar sürecek



Merlen: “Seçeneksiz olmadığımızı, çıkışın duyarlı insanların elinde ve vicdanında olduğunu hatırlatmak istedik”



Fuarın ilk gecesinde Onur Ödülü Musa Kayra’ya, Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü de Nilgün Güney ve Zeki Ali’ye verildi



Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan geleneksel Işık Kitabevi Fuarı’nın 34’üncüsü Lefkoşa’da Gençlik Merkezi’nde (Kızılbaş Kilisesi) “‘İdare ve İrade’de Sona Doğru-Şimdi Ne?” temasıyla düzenleniyor.



34. Işık Kitabevi Fuarı, 12 gün boyunca panel, müzik, şiir, edebiyat söyleşileri, çevre ve medya gibi birçok konuda etkinliklere ev sahipliği yapacak.



Tüm kitap satışlarının yüzde 10 indirimli yapıldığı kitap fuarı, 3 Eylül’e kadar her gün saat 09.00-13.00 ve 17.00-24.00 saatleri ziyaret edilebilecek.



Fuar kapsamında yapılacak etkinlikler ise saat 20.30’da başlayacak.



Fuarın açılış gecesinde kitapseverler tarihi Kızılbaş Kilisesi’nde binlerce kitapla buluşurken, açılışta konuşmalar yapıldı; onur ödülü Musa Kayra’ya; Işık Kitabevi’nin Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile birlikte verdiği Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü ise Nilgün Güney ve Zeki Ali’ye verildi.



Gecede Ersen Sururi (Viola)-Kayra Sururi (Gitar) ikilisi dinleti sundu.



-Merlen



Sunuculuğunu tiyatro sanatçısı Özlem Özkaram’ın yaptığı kitap fuarının açılışında konuşan Işık Kitabevi sahibi Nahide Merlen, kitabı okutmak, tartıştırmak, hayatı sorgulamak ve toplumun aydınlanmasında kitap fuarlarının büyük katkısı olduğunu söyledi.



Son iki yılda kitap fuarını yapamadıklarını, geçen yıl “kitap günleri” düzenlediklerini hatırlatan Merlen, dünyada ekonomik bunalımların giderek yoğunlaşmasıyla birçok kesimin yoksullukla karşı karşıya kaldığını; yoksulluk ve açlık yaşayanların devleti ve kurumlarını yanlarında göremediğini; salgının birçok insanı işsiz bıraktığını anlattı.



Merlen, bu süreçte teknolojinin de kısa sürede büyük dönüşüm sağladığını ama bunun hem birçok insanın iş yerinin kapanmasına, hem de insanların yalnız ve dayanışmasız kalmasına yol açtığını kaydederek bir kısım insanın da doğayı yeniden keşfettiğini, yaşamını sorgulayarak daha çok kitap okuduğunu belirtti.



“Türk Lirası’ndaki değer kaybı, pahalılık ve savaşların belirsizliğe sürüklediğini” kaydeden Nahide Merlen, tüm bunları göz önünde bulundurarak fuarın bu yılki temasını “İdare ve İrade’de Sona Doğru-Şimdi Ne?” olarak belirlediklerini, bunları tartışmak, çözüm yolları bulmak istediklerini kaydetti.



Işık Kitabevi Sahibi Nahide Merlen, “Seçeneksiz olmadığımızı, çıkışın duyarlı insanların elinde ve vicdanında olduğunu hatırlatmak istedik” diye konuştu.



Merlen daha sonra fuar programı ve ödül alacaklar hakkında bilgi verdi.







-Harmancı



Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında, iki yıllık aranın ardından Lefkoşa’nın fuarına kavuşmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.



Harmancı, fuarın Lefkoşa’ya entelektüel bir katkı olduğunu, kentin bir parçası haline geldiğini kaydederek bir daha salgınlar olmaması dileğinde bulundu.



-Ödüller



Konuşmaların ardından sağlık sorunları nedeniyle etkinliğe katılamayan karikatür sanatçısı Musa Kayra’nın onur ödülünü karikatür sanatçısı Hüseyin Çakmak, LTB Başkanı Harmancı’dan aldı.



Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü Sanatçı Nilgün Güney’e Hüseyin Çakmak tarafından; sanatçı Zeki Ali’ye ise Sanatçı ve Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Tamer Öncül tarafından takdim edildi.



Hüseyin Çakmak, Musa Kayra adına aldığı ödül sonrası yaptığı konuşmada, ödülün Kıbrıs Türk karikatür sanatı için büyük onur olduğunu söyledi. Musa Kayra’nın yazısız karikatür ve grafik sanatının öncülerinden olduğunu vurgulayan Çakmak, bunların Kıbrıs Türk sanatının dünyaya yayılmasında önem taşıdığını ifade etti.



Çakmak, “bazı basın organları karikatüre yer vermez, kendilerine sansür uygularken” Işık Kitap Fuarı’nda hatırlanıp onurlandırılmalarının güzel bir teşvik olduğunu ekledi.



Nilgün Güney ödülünü aldıktan sonra “Ödülün anlamı çok büyük. Aslında bu ödü siz verilmeliydi bu fuarları düzenlediğiniz için...” dedi.



Zeki Ali, Nahide Merlen ve Işık Kitabevi’ne teşekkür ederek “Asıl ödüle siz layıksınız. Aslında ben ödüllere sıcak bakmam ama amaç hizmet olunca kabulümdür” ifadelerini kullandı. Zeki Ali, 15 yıl görev yaptığı BRTK’dan emekliye ayrıldığında kurumla ilişkisinin sona erdiğine dair bir yazı verildiğini ancak teşekkür bile edilmediğini belirterek aldığı ödülün önemini vurguladı.



Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Öncül ise konuşmasında, sanata yıllarca hizmet etmiş insanlara ödül vermenin önemine dikkat çekerek, birlik olarak edebiyata ve sanata verdikleri hizmetin karşılığı olmasa da bir plaket vermesinin boyunlarının borcu olduğunu söyledi.



-Fuar programı



Işık Kitap Fuarı’nda bu akşam “Siyasette ve Kurumlarda Bağımlılık, İdare Etme ve İrade” konulu panel var. Gazeteci Ali Baturay’ın moderatörlüğündeki panelin konuşmacıları Yonca Özdemir, Birikim Özgür, Gürdal Hüdaoğlu.



Fuarda yarın gece “Çevre Tahribatı ve Yağma” konulu panel yapılacak. Moderatörlüğünü Feriha Tel’in yapacağı panelde Seran Aysal, Sibel Paralik ve Berke Dağlı konuşacak.



Diğer gecelerdeki etkinlikler şöyle:



26 Ağustos Cuma- Söyleşi: “İdare Ede Ede Kaybolan İrade”



Konuşmacı: Niyazi Kızılyürek



27 Ağustos Cumartesi- Söyleşi: Mehmet Yaşın



Okuyacağı şiirleri, şiirlerin arkasında yatan anıları, deneyimleri, yazınsal yaklaşımlarıyla ilişkili bir sohbet



28 Ağustos Pazar- Panel: “Edebiyatımızda Fantastik Roman”



Moderatör: Halil Karpaşaoğlu



Konuşmacılar: Mete Özkoç, Kemal Caymaz



29 Ağustos Pazartesi- Söyleşi: Şebnem İşigüzel (Türkiye’den Konuk Yazar)



Moderatör: Bulut Unvan



30 Ağustos Salı- Barış şiirleri ve şarkıları. KSYB Üyesi şairler ve Kıbrıslı Rum şairler



Müzik: Hasip Akgürgen, Mustafa Tozakı, Düzenleyen: Sanatçı ve Yazarlar Birliği



31 Ağustos Çarşamba- Panel: “Medya, Vatandaş İfade Özgürlüğü” Moderatör: Emin Akkor



Konuşmacılar: Serhat İncirli, Çağdaş Öğüç, Düzenleyen: Gazeteciler Birliği



1 Eylül Perşembe Panel: “Kayıplara Karışan Egemenlik/ler”



Moderatör: Hakkı Yücel



Konuşmacılar: Rebecca Bryant, Mete Hatay



2 Eylül Cuma- Panel: “İrade ve İdarede Sona Doğru-Şimdi Ne?”



Moderatör: Erdal Güryay



Konuşmacılar: Mertkan Hamit, Sertaç Sonan, Doğuş Derya



3 Eylül Cumartesi- Panel: “Kısır Döngüde Yaşamak; Travma ve Distopya”



Konuşmacılar: Derya Ulubatlı, Pervin Yiğit, Hasan Yıkıcı



Tüm etkinlikler saat 20.30’da başlayacak.