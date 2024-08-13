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İrem Derici ile muhteşem final

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Mehmetçik Üzüm Festivali'nin final gecesinde sahne alan Türkiye’nin ünlü ses sanatçılarından İrem Derici, unutulmaz bir konserle festival alanını adeta salladı

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İrem Derici ile muhteşem final
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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nin düzenlediği Mehmetçik Üzüm Festivali büyük bir coşku ile sona erdi.
Festivalin önceki akşamki final gecesinde Türkiye’nin ünlü ses sanatçılarından İrem Derici, unutulmaz bir performansa imza atarak festival alanını adeta salladı.
Festival alanı, akşam saatlerinde binlerce müzikseverle dolup taştı. İrem Derici’nin enerjik ve etkileyici sahne performansı, katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı. Konserin her anı büyük bir ilgiyle izlendi ve festivalin final gecesi, etkinlik katılımcıları için unutulmaz bir deneyim oldu.
Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen festivalin bu özel gecesi, köyün girişlerinden iç kesimlerine kadar her yeri ziyaretçilerle dolup taştı. Festival alanında kurulan Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı da büyük ilgi gördü ve katılımcılar, bölgesel ürünleri keşfetme fırsatı buldu.
Festivalin kapanışında, ziyaretçilerimizin yoğun ilgi gösterdiği büyük kutlama, Mehmetçik Üzüm Festivali’nin 62. yılına yakışır bir şekilde son buldu.
Eğlence ve müziğin buluştuğu bu özel gece, katılımcılara hem lezzetli hem de unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sundu.
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