İpcioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Lefkoşa’nın sevilen simalarından olan ve dün akşam hayatını kaybeden 76 yaşındaki Soner İpcioğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı.İpçioğlu bugün saat 10.30’da Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazına müteakiben Lefkoşa mezarlığında toprağa verildi.Cenazeye ailesi, yakınları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da katıldı.İpcioğlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Uzun süre Can Sigorta’da görev yapan ve Yenicami kulübünün aşığı olan Soner İpcioğlu, evli, üç çocuk ve bir torun sahibiydi.