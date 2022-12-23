İntergaz’a bir ödül de Türkiye’den

KKTC’nin en büyük ve modern Lpg dolum tesisi İntergaz, Türkiye ve uluslararası alanda başarılı, marka ve isimleri bir araya getiren 2022 Başarı ve Kariyer Ödülleri Töreni’nde, “Yılın Uluslararası Doğa Dostu LPG markası” ödülüne layık görüldü

Türkiye ve uluslararası alanda başarılı, marka ve isimleri bir araya getiren 2022 Başarı ve Kariyer Ödülleri Töreni 13 Aralık 2022 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.Törende İntergaz, “Yılın Uluslararası Doğa Dostu LPG markası” seçildi.İntergaz Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer ve Dijital Pazarlama Yöneticisi Özkan Koçak’ın hazır bulunduğu ödül töreninin sunuculuğunu ünlü isimlerİntergaz Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi;“Bildiğiniz gibi günümüzde enerjiye ulaşmak Dünyamızdaki bazı sorunlar nedeniyle zorlaşmıştır. Gün geçtikçe daha da zorlaşacağı değerlendirilmektedir.İhtiyacımız olan bu enerjiyi elde ederken üzerinde yaşadığımız Dünyamızı da korumak zorundayız. Yaşam demek Dünyamız demektir. Temiz bir çevre ve Dünya, şirketimizin temel ilkelerindendir. Bir enerji şirketi olarak İntergaz her zaman çevreye duyarlı olmuştur. Bu maksatla da üç anı ormanı oluşturulmuştur.Bize vermiş olduğunuz “Yılın Uluslararası Doğa Dostu LPG Markası” ödülünü tüm çalışanlarımız adına alırken onlara da teşekkürlerimi iletiyorum.”Sektörüne yön veren marka ve isimlerle birlikte, medya ve sanat Dünyasının önemli isimleri de gecede yer aldı.Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları, Kardeşlerim oyuncuları, O Kız oyuncuları, Erkan Petekkaya, Mansur Ark, Davut Güloğlu, Nevra Serezli, Çağla Şimşek, Nez, Recep Usta, Nagihan Karadere, Dilan Polat gibi birçok ünlü isim de ödüllerini aldı.Türkiye ve uluslararası alanda başarıya ulaşmış isimlerin ödül aldığı gecede Türk pop müziğinin güçlü sesişarkıları ile davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattı.Yılın en iyilerinin ödül aldığı 2022 Başarı ve Kariyer Ödül Töreni’nde, ödüllerini alan isimler, başarılı sunucu’a verdikleri röportajda yıl boyu yaptıkları çalışmaları ve gelecek projelerini de anlattı.