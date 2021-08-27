Intergaz, orman yangınlarıyla ilgili eğitim düzenledi

Intergaz ev sahipliğinde, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen eğitime, Orman Dairesi ve İtfaiye personeli de katılım gösterirken, Intergaz Yangın Danışmanı Resul Dilek, yangınlar konusunda önemli bilgiler paylaştı

Ülkemizin köklü kuruluşlarından biri olan Intergaz Ltd. geçtiğimiz günlerde orman yangınlarıyla ilgili eğitim düzenleyerek, gerek Intergaz personeline gerekse Orman Dairesi ve İtfaiye personeline değerli bilgiler paylaşıldı.Özellikle son haftalarda Türkiye’de, ülkemizde ve dünyada artan orman yangınlarını üzülerek takip ettiğini belirten Intergaz Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer, ülkemizde de benzer nitelikte büyük çaplı felaketlerin yaşanmaması ve olası büyük bir yangında kontrollü müdahalenin sağlanabilmesi için, orman yangınlarının sebepleri ve müdahale yöntemleriyle ilgili eğitim ve tecrübelerini paylaşması adına Intergaz Yangın Danışmanı Resul Dilek’i ağırlamanın ve bu etkinliğe ev sahipliği yapmanın, Intergaz tarafından bir sorumluluk olarak görüldüğünü belirtti. Yangına müdahalenin tıpkı bir orkestrayı yönetmek gibi olduğunu söyleyen Kencer, tüm enstrümanların harmoni ile duyulmasının orkestra şefinin yönetimiyle ilgili olduğu gibi yangına müdahalenin de ancak bir lider tarafından koordine edilerek kısa sürede, işlerinde uzman kişilerin bir araya gelmesiyle çalışarak başarı elde edilebileceğini belirterek, sözü Intergaz Yangın Danışmanı Resul Dilek’e devretti.Intergaz ev sahipliğinde, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen eğitime, Orman Dairesi ve İtfaiye personeli de katılım gösterdi. Yangın, sel gibi doğal afetlerde kriz merkezi oluşturmanın çözüme kısa vadede gidilmesini ve özellikle yangınlarda ilk 30 dakikanın önemine vurgu yapan Dilek, yangını ilk gören kişi ile ilk müdahalenin başladığı ve o andan itibaren iyi yapılan bir organizasyonun, görev dağılımı ve eksiklerinin tamamlanmasının erken müdahaleye giden yolda en önemli adımlar olduğunu vurguladı.YOL KENARLARINDA UZAYAN OTLAR VE YERLERE ATILAN ÇÖPLER BÜYÜK TEHLİKEDilek, orman yangınlarının sebeplerine değinen ve Kıbrıs’a yaptığı düzenli ziyaretlerinde göze çarpan sorunların başında, özellikle yol kenarlarında uzayan otların ve yerlere atılan çöplerin adım adım yangına sebebiyet verdiğini, bu konularda önlem alınmasının birçok yaşanabilecek felaketin önüne geçilmesinde yardımcı olacağını vurguladı.Yangına müdahale ederken, ilk ve etkin müdahalenin sağlanabilmesi için; ilk 30 dakikanın büyük önemi olduğunu söyleyen Resul Dilek, kriz masasının oluşturulması, yangını ilk gören kişinin gerekli mercilere ulaşarak müdahaleyi başlatması, orman yangın ekiplerinin, itfaiyenin, ilk 30 dk içerisinde yangın uçak/helikopterinin havalanmasının, gönüllü ekiplerin ve orman köylülerinin müdahalesinin sırayla izlenecek adımlar olduğunu belirtti.YANGINA MÜDAHALEDilek, yangına müdahale esnasında; bitki örtüsünün tanınması, meteorolojik koşulların incelenmesi, ağaçların cinsi, yangının yaşandığı bölgedeki ulaşım koşulları, su araçlarının yangına yeteri kadar yetişebilmesi için gerekirse iş makineleri tarafından yol açılarak, yangın söndürme ekibinin gerekli kişisel koruyuculara sahip olmasının ve yangın söndürmeye gönül vermiş kişilerin eğitim almalarının da çok önemli olduğunu söyledi.Dilek, her konuda olduğu gibi yangın eğitiminin de öncelikle ailede sonrasında okulda, öğretmenler tarafından anlatılmasıyla sorumlu bireyler yetiştirmenin, doğaya sağlayacağı katkının altını çizdi.Yangının çıkma sebepleri, müdahale şekilleri ve kullanılacak ekipmanlarının detaylı anlatımıyla süren eğitim, soru – cevaplar ve videolar izleyerek tamamlandı.Eğitimde dünyanın dört bir yanında yaşanan orman yangınları ve müdahale edilme şekilleri irdelendi, karşılıklı görüşler paylaşılarak yüksek etkileşimle tamamlanan eğitim sonrasında, Orman Dairesi ve İtfaiye personeli katılımcılara belgeleri; Eğitmen ve Yangın Danışmanı Resul Dilek, Intergaz Tesis ve Teknik Müdürü Cem Saldoğan ve Intergaz İşletme Mühendisi Salih Yeltekin tarafından takdim edildi.RESUL DİLEK KİMDİR?Amerika ve Almanya’da Yangın Güvenlik, Acil ve Afet Durum Planlama konularında eğitimler alan Intergaz Yangın Danışmanı Resul Dilek, tecrübe ve eğitimlerini üniversitelerde sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde ders vererek gençlerle paylaşmakta. Uzun yıllardır Intergaz Yangın Danışmanlığını yürüten Resul Dilek, Yangın Güvenlik, Savunma gibi konularda kanun, standart ve yönetmeliklerde yapılan tüm güncellemeleri takip etmekte ve belirli periyotlarda Intergaz bünyesine ziyaretler yaparak, bilgilerini, tecrübelerini, farklı ülkelerin vizyonlarını; şirket çalışanları, Sivil Toplum Kuruluşları, Orman Dairesi ve İtfaiye biriminde görev yapan kişilerle paylaşmaktadır.