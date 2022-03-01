İntergaz ailesi 2. Anı Ormanı için Çamlıbel’de buluştu

Intergaz ailesi 2. Anı Ormanı için Çamlıbel bölgesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi

Enerji sektörünün genç ve dinamik şirketlerinden doğa dostu Intergaz, 2022 yılının ilk sosyal sorumluluk projesini; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nın ağaçlandırılması ve yangınlarda kaybettiğimiz ağaçların yerine yenilerinin yetişmesi, doğadan aldığımızı doğaya geri vermek, ürettiğimiz karbondioksit miktarını kısmen telafi etmek ve doğada yaşayan canlılara yeni yaşam alanları sağlamak amacıyla KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde 26 Şubat 2022, Cumartesi günü fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Adanın mavi enerjisi Intergaz, yeşil ada olarak anılan Kıbrıs’ımızın orman yangınlarından aldığı hasarı telafi edebilmek ve yeşil bir gelecek için çalışmalarını her zaman olduğu gibi sürdürecek.Etkinlik Intergaz çalışanları ve ailelerinin katılımıyla ile Çamlıbel’de gerçekleşti. 2 hektarlık alanın yeşillendirilmesi kapsamında 2500 adet çam, selvi, zakkum ve akasya fidanları 26 Şubat Cumartesi günü dikildi. Yeşil adamızın sürdürülebilirliği için ağaçlandırma projelerine önem veren Intergaz ailesi enerjisiyle 2.Anı Ormanı’nı Çamlıbel’de yeşertecek ve ilerleyen dönemlerde Anı Ormanları’na yenilerini ekleyecek.Intergaz ailesi adına açıklamada bulunan, Intergaz Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer, ormanların bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağı olduğunu, kullandığımız kalem, okuduğumuz kitap, yazdığımız defter, oturduğumuz sandalye, yemek yediğimiz masa ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz yüzlerce ihtiyacımızı ormanlardan karşıladığımızı belirterek, bizim için ormanlarımızın, hava gibi su gibi ekmek gibi ihtiyaç duyduğumuz doğal kaynaklar olduğunu yineledi.Binlerce bitki, hayvan türünün yaşadığı ormanların faydalarını saymakla bitiremeyeceklerini belirten Kader Kencer; “ Her orman birer oksijen ve yağmur fabrikası gibidir. Ormanlarını bilinçsizce tüketen ülkeler, sadece çölleşmekle kalmazlar, sahip oldukları en değerli şeyi ve en büyük doğal zenginliği de kaybetmiş olurlar. Ormanları korumak hepimizin görevidir. Ağaç dikerek yeni ormanlar oluşmasını sağlamalıyız. Ormanların en büyük düşmanı insanlardır. Attığı sigara izmariti ya da yaktığı ateşle koca bir ormanı yakıp kül eden de insandır. Bugün burada çocuklarımızla birlikte Intergaz Ailesi olarak insanın doğaya verdiği zararı kısmen de olsa telafi etmek için bulunmaktayız. Bize bu imkanı sağlayan Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve ekibine de ayrıca teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Bu güzel ve anlamlı etkinliğe katkı koyan herkesi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.” dedi.