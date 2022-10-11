banner875
banner815
Öğretmen eksiklikleri, velileri isyan ettiriyor
Öğretmen eksiklikleri, velileri isyan ettiriyor
14 0
Kargayı Arif uçurdu
Kargayı Arif uçurdu
21 0
 
27 0
Kaldırımlar işgal altında
Kaldırımlar işgal altında
11 0
Favoriler galip
Favoriler galip
12 0
Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı
Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı
51 0
3.Geleneksel Güneşköy Nar Festivali başladı
3.Geleneksel Güneşköy Nar Festivali başladı
45 0
banner878

“İnsan Denen Şey” oyununu Bayram Karaman anısına sahneledi

banner476

Sokak Tiyatrosu, tek perdelik “İnsan Denen Şey” oyununu merhum sendikacı Bayram Karaman anısına sahneledi.

banner825
“İnsan Denen Şey” oyununu Bayram Karaman anısına sahneledi
 
 

Sanatçı Yaşar Ersoy’un yaptığı açıklamaya göre, dün akşam Girne Dome Otel’de Turizm Emekçileri Sendikası ve Dome Otel’in organize ettiği geceye, milletvekilleri, sendika temsilcileri ve konuklar katıldı.



Oyun öncesinde konuşan Yaşar Ersoy, Karaman’ın sendikal ve siyasal mücadelesini anlattı. Gecede, Karaman alkışlarla anıldı. Ardından “İnsan Denen Şey” oyunu sunuldu.



Oyun sonunda Turizm Emekçileri Sendikası Başkanı Timuçin Karacamert ve Dome Otel Müdürü Talga Demiral, sanatçılara teşekkür ederek çiçek sundu. Bayram Karaman’ın oğlu Devrim Karaman ise ailesi adına sanatçılara ve geceyi organize edenlere Kıbrıs’ın simgesi olan zeytin fidanı takdim etti.



“İnsan Denen Şey” oyununu Yaşar Ersoy tasarladı, kurguladı ve yönetti. Oyunun müziklerini Hüseyin Kırmızı yaptı ve uyarladı. Oyunda, Erol Refikoğlu, Özgür Oktay, Döndü Özata, Umut Ersoy ve Yaşar Ersoy rol alırken, oyunun afiş tasarımını Umut Ersoy yaptı. “İnsan Denen Şey” oyunu, dramatik yapısı içinde, William Shakespeare’in, Bertolt Brecht’in, Nazım Hikmet’in, Charles Bukowski’nin, Can Yücel’in ve Edmond Rostand’ın şiirlerinden ve tiratlarından alıntılar da yapılarak kurgulandı.




 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.