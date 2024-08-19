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İnönü Gençlik Merkezi, Troia Festivali'nde

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İnönü Gençlik Merkezi, Troia Festivali'nde
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İnönü Gençlik Merkezi, Çanakkale'de düzenlenen XXII. Uluslararası Troia Halk Dansları ve Müzik Festivali’nde performans sergiledi.
İnönü Gençlik Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre festivale, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan, Litvanya ve Yunanistan'dan 16 ekip katıldı.
İnönü Gençlik Merkezi ekibinin yarın ülkeye döneceği kaydedildi.
 
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