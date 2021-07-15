İlk kadın milletvekili Ayla Halit Kazım’ın hayatı belgeselleşti

Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER), Telsim ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde başlattığı kadın öykülerinden oluşacak belgeseller projesi kapsamında, ilk kadın milletvekili Ayla Halit Kazım’ın hayatını konu alan belgeselin çekimleri tamamlandı.

KÖDER’den yapılan açıklamaya göre, ülkeye değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, her birinden belgesel hazırlamak, yazıya dökerek kitaplaştırmak amacıyla başlatılan çalışmada ilk kadın tenisçi Özel Vassıf ve ilk Kıbrıslı Türk kadın tiyatro sanatçısı Ayla Haşmet'in belgeselleri de çekilmişti.